Aqueles que viajam para o exterior podem ter dificuldade em procurar aconselhamento médico enquanto estiverem fora de casa. Diagnosticar e tratar erupções cutâneas ou indigestão inexplicáveis ​​enquanto alguém está no exterior também pode ser irritante.

Claro, no caso de um problema médico grave, os passageiros podem ir ao pronto-socorro do hospital (e). Para menos problemas, as clínicas de tratamento de emergência são uma alternativa, embora possam ser difíceis de encontrar, ter que esperar muito tempo e podem não ser uma opção atraente durante as infecções.

Uma nova opção “casa”

Diversificando de compartilhamento de carona para entrega de comida, mantimentos e álcool (e muito mais), a Uber apresenta uma nova plataforma para assistência médica. Portugal foi o primeiro país a utilizar a aplicação Uber Eats para encomendar cuidados de saúde ao domicílio, entregues via TeleSaúde ou através do seu hotel ou propriedade de aluguer no local. Este serviço está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano.

De acordo com um relatório recente em Metscape, A plataforma de entrega de comida chama seu novo serviço de Médico em Casa. Os usuários podem solicitar qualquer um dos três serviços diferentes – chamadas domiciliares, aconselhamento por vídeo e aconselhamento por telefone – todos fornecidos por clínicos gerais.

Por US$ 91, US$ 23 e US$ 23, respectivamente, o aconselhamento médico é fornecido por terceiros, Serviços Médicos Ecco-Salva, que é especializada em higiene doméstica. Ainda não protegidos pela maioria das seguradoras, os usuários terão que pagar pessoalmente. O serviço está atualmente limitado à área metropolitana de Lisboa, mas a empresa espera expandir para outros grandes centros urbanos em Portugal.

Útil para viajantes?

Anita Breland e Tom Fagler, O corajoso viajante que escreve sobre comida e vinho, mudou-se para o Porto, em Portugal, há seis anos. Constataram que os cuidados de saúde em Portugal são de elevada qualidade, de fácil acesso e a um preço bastante razoável — cidadãos e estrangeiros — membros da Organização Nacional de Saúde ou que tenham bons prémios de seguro.

“Durante os seis anos em Portugal, durante a estadia no hotel, usamos a linha centralizada de telemedicina 24 horas para planejar as vacinas Covit-19 em casa e obter nossos passaportes eletrônicos de vacinas da UE”, diz Breland. “Temos acesso direto aos nossos médicos pessoais. Eles nos deram seus números de celular e alguns médicos foram instruídos a ligar para casa.”

No entanto, ter acesso a cuidados médicos no exterior enquanto você está viajando, especialmente se você não conhece o idioma, pode ser assustador. Freland e Fowler consideram o novo processador Uber Eats Médico em Casa uma ferramenta útil para viajantes internacionais que não têm conhecimento ou acesso. Imposto Nacional de Saúde (Isso está em português).

“Para além dos vários restaurantes, supermercados, instalações e outros serviços de retalho, este site é ‘mais um grande passo'”, disse Diogo Aires Conceição em comunicado. Notícias de Portugal.