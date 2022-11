Você não pode ir à lua com a NASA? A cratera Mistastein no Canadá é a próxima melhor coisa.

A Cratera Mistastin na Terra contém grandes quantidades de rocha branca brilhante na maior parte da superfície da Lua O astronauta canadense Joshua Cottrick e o astronauta da NASA Matthew Dominic escalam o Discovery Hill na cratera Mistastin. (Foto de Gordon Osinski / Foto de Gordon Osinski)

Comente esta história Suspensão

A maioria de nós nunca irá à lua, mas temos a próxima melhor coisa em nosso quintal: o Canadá. Entre hóquei no gelo, xarope de bordo e literatura excêntrica, o país também possui uma das melhores crateras para estudar a lua sem pular em uma espaçonave. Você pode não ter ouvido falar da cratera Mistastein na parte norte da província de Newfoundland and Labrador (e imagino que muitos canadenses vão te perdoar, certo?), mas existem algumas razões pelas quais ela se encaixa tão bem com a lua.

Como na maior parte da minha vida amorosa, a localização remota da cratera é isolada da maioria dos humanos e imita a solidão na lua; A estrutura é semelhante ao que você encontra em muitas crateras lunares; E a área contém rochas raras que são estranhamente semelhantes às que os astronautas encontraram na lua.

Essas qualidades o tornam um campo de treinamento adequado para astronautas em potencial para o Artemis da NASA. missão, que planeja pousar astronautas na lua já em 2025. Na quarta-feira, a NASA deu um passo importante para retornar à lua e lançado Um voo de teste sem tripulação chamado Artemis I, que não pousará na superfície, mas permanecerá em órbita lunar por até 25 dias para provar que o foguete e a espaçonave podem voar com segurança.

“Não se sabia que esta cratera em Labrador era uma cratera durante as missões Apollo”, disse Gordon Osinski, geólogo planetário da Western University no Canadá, que guiou os astronautas ao redor da cratera. “Gostaria de ver todos os astronautas que caminham na lua eventualmente chegarem a Mistastin.”

Mistastin, conhecido localmente como Kamestastin, está localizado nos campos de caça espirituais e tradicionais da Primeira Nação Mushuau Innu e requer a aprovação deles para visitá-lo.

A cratera está essencialmente “no meio do nada”, diz a geóloga planetária Cassandra Marion, que visitou o local seis vezes. Não há pista oficial, e os visitantes geralmente pousam em um pequeno avião de carga despressurizado em uma área de cascalho e espessa – se não houver uma grande pedra no caminho. Muitas vezes é chuvoso e ventoso. Quando não está ventando, há muitas moscas pretas roendo. READ China quer que seu novo foguete de lançamento de astronautas seja reutilizável

Localizado no Ártico canadense, o terreno acidentado é uma mistura de taiga e tundra. Abetos pretos e amieiros vivem em elevações mais baixas, enquanto musgos são vistos perto de leitos de rios e em elevações mais altas. Depois, há os deliciosos mirtilos por toda a tundra. Se você não prestar atenção onde está sentado, disse Marion, pode acordar com uma “bunda roxa”.

“Ela é uma amante difícil, em certo sentido”, disse Marion, “mas voltarei.” “É um dos lugares mais bonitos em que já estive. Você se sente como se fosse o único ali por quilômetros de cada vez.”

Em setembro, Marion e Usinsky levaram dois astronautas à cratera Mistastein para treinar em geologia e aprender sobre as rochas que poderiam ver na lua. Grande parte da rocha é acessível através de afloramentos, ou falésias, que surgiram há milhões de anos.

A cratera de Mistastein foi formada quando um asteróide se partiu há cerca de 36 milhões de anos e deixou um buraco de 28 quilômetros de largura na Terra como visto hoje. Essas grandes crateras, como esta, são chamadas de “crateras complexas” e são comuns na lua, disse Osinsky.

Crateras complexas são rasas e planas, em vez de uma depressão em forma de tigela como a do Arizona cratera de meteorito Onde os astronautas também treinam. Como muitas crateras lunares complexas, Mitastin também tem uma montanha no centro chamada Pico Central.

“Esta cratera em Labrador não é apenas uma cratera de impacto complexa, mas também está relativamente bem preservada”, disse Osinski. “Já estive lá algumas vezes e ainda é muito legal quando você caminha até a borda e literalmente olha para este enorme buraco no chão.”

Sabemos que estar na Cratera Mistastein não é exatamente como a Lua. Ao contrário da Lua, temos vento, água e Wi-Fi. Na verdade, o Mistastin moderno pode não se parecer com a Lua porque tem um lago (com cerca de metade do tamanho do impacto da cratera primária), provavelmente o resultado da drenagem de geleiras da última Era do Gelo. Mas não se deixe enganar pelo lago. READ Mars Helicopter Creativity 21 Aces Journey to the Red Planet

Uma grande semelhança com nosso amigo lunar está em suas rochas. É uma das duas crateras na Terra que contêm grandes quantidades de uma rocha chamada anortosita. A outra é a estrutura de impacto fortemente erodida de Manicouagan em Quebec, que torna a cratera Mistastin mais jovem e melhor preservada a escolha preferida para pesquisa e treinamento de astronautas.

Embora a anortosita seja rara na Terra, ela é comum na Lua. Você pode nunca ter pronunciado seu nome, mas o vê toda vez que olha para a lua: a rocha são as partes de cor clara e altamente reflexivas vistas amplamente na superfície lunar chamadas planaltos lunares.

“Parte da razão pela qual vemos tanto sobre a lua é a forma como ela se formou”, disse Julie Stobar, geóloga lunar do Instituto Lunar e Planetário do Universities Space Research Consortium.

Comparada ao nosso planeta, a superfície da Lua foi esculpida principalmente por crateras de impacto e vulcões.

De acordo com a teoria popular da formação, a Lua se juntou quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com uma Terra jovem perto do início da formação do nosso sistema solar, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Detritos quentes ao redor da Terra se fundiram na lua, disse Stopar, cobrindo a jovem lua em um oceano de magma – “basicamente apenas lava e lava por toda parte”.

Em uma explicação simplificada, Stobar disse que, à medida que o oceano de magma da superfície esfriava com o tempo, diferentes minerais e rochas começaram a cristalizar. O material denso afunda e o material mais leve flutua para o topo, tornando-se essencialmente a superfície da lua. O mineral dominante flutuando na superfície era a anortita, que é o elemento dominante nas rochas anortosíticas.

A história da origem do anortosito na Terra é mais complexa e não é bem compreendida, disse Marion, que trabalha como consultora científica no Canadian Air and Space Museum. A pesquisa indica Também é provável que a anortosita se forme devido ao desprendimento de cristais mais leves no magma, mas mais profundos no manto. À medida que o magma esfria e cristaliza lentamente, os cristais minerais menos densos se separam do material mais denso e se solidificam para formar o anortosito. As rochas são trazidas à superfície pela erosão e pela atividade das placas tectônicas. READ Telescópio Espacial James Webb da NASA: Presidente Biden revela primeira imagem impressionante

Então, o fato de um asteróide ter acabado de entrar em uma cratera nesta rara região rica em anortositos? Bem, essa é a sorte da natureza.

O conluio causou temperaturas e pressões mais altas, essencialmente fraturando, fragmentando e derretendo a rocha. Marion disse que os efeitos do impacto de alta velocidade são semelhantes a um grande impacto na lua.

“Como as rochas mudaram é semelhante à forma como elas mudaram na Lua após o impacto”, disse Marion.

O anortosito é encontrado nesta área em Labrador, aponta Marion, mesmo que você não possa entrar na própria cratera.

Os astronautas que viajam para a lua vão fotografar diferentes tipos de rocha, como rocha derretida, e fornecer observações para ajudar pesquisadores como Osinski na Terra.

“Eles não podem trazer de volta todas as pedras que veem. Queremos que eles façam aquele tipo mental de ‘Ok, eu tenho 100 pedras na minha frente e posso trazer duas’.” [and] “Como você escolhe isso em tempo real, basicamente”, disse Osinski.

Se os astronautas puderem trazer de volta mais rochas lunares, disse Stobar, os pesquisadores poderão datar as crateras lunares e criar uma melhor história geológica de nosso vizinho e detritos flutuantes no início de nosso sistema solar. Ela disse que também poderíamos aprender quanta água foi entregue à Terra e à Lua a partir de cometas e asteróides e quaisquer desafios à vida na época.