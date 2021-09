Você deve visitar o Taco Bell a Hell of a Lot para sua nova assinatura, então vale a pena

foto : KULLAPONG PARSHERAT ( luta de ações )

Taco Bell atrai amantes de taco Em todos os lugares por A. Teste Novo serviço de assinatura É chamado de corredor Taco Louver. Mas quanto você tem que amar tacos para valer a pena? diferente Outros programas de fidelidade de fast food Que dá brindes ocasionalmente, este será o primeiro pré-pago O serviço de assinatura é do tipo fast-food – e você precisará comer muitos tacos para valer a pena. Veja como funciona.

O que é um corredor taco louvre?

É uma assinatura mensal do Taco Powered através do aplicativo Taco Bell. Por enquanto, ele só está sendo testado no Arizona, mas se for bem-sucedido, a assinatura poderá ser lançada em todo o país. O preço da assinatura também é testado, na faixa de US $ 5 a US $ 10 por mês. A taxa permite que você ganhe um taco grátis por dia, de um menu que inclui os seguintes tacos: Crunchy Taco, Crunchy Taco Supreme, Soft Taco, Soft Taco Supreme, Doritos Locos Tacos, Doritos Locos Tacos Supreme e Spicy Potato Soft Taco.

A assinatura vale a pena?

Só se você for ao Taco Bell Muito —Porque é um negócio “um por dia”, você tem que comer no Taco Bell todos os dias Para obter o máximo valor de sua assinatura. Além disso, a maioria das pessoas só come mais de um taco em uma determinada visita (como 2 a 4 tacos), então você provavelmente gastará um dinheiro extra em cada refeição. E, de fato, este é o objetivo dessas promoções baseadas em aplicativos: A empresa diz Que os usuários cadastrados no programa de fidelidade gastam 35% a mais em relação ao antes de aderir.

No entanto, os tacos custam entre US $ 1,89 e US $ 2,39, então isso é basicamente um desconto em todas as refeições, independentemente do custo total. No final, você Você deve comer Taco Bell seis vezes (ou mais) Por mês Você tem que se inscrever para obter algum valor com isso. Neste caso, você pode querer fazer isso apenas se você na realidade Encomende o Taco Bell através do aplicativo dez ou mais vezes por mês. De qualquer forma, quanto mais visitas você fizer para obter o taco grátis, melhor será o negócio: se você for comer um taco grátis todos os dias (tudo bem, sem julgamento aqui) sem comprar nenhum item adicional, Economize até $ 71,10.