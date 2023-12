Visite Sunny Portugal com Michigan Radio – 14 de novembro

Você pode se juntar ao diretor do programa de rádio de Michigan, Matt Shafer Powell, em uma viagem de dez dias ao ensolarado Portugal. Você irá explorar a capital de Portugal, Lisboa, onde costumes antigos e história antiga se misturam com entretenimento cultural moderno. Visite o interior português repleto de aldeias tranquilas caiadas de branco e pomares de laranjeiras e amendoeiras.

A sua viagem irá levá-lo a Évora – a “Cidade Museu de Portugal” e às deslumbrantes praias do Algarve, o extremo sul do país. Protegido pelas montanhas a norte e aquecido pelo mar, o clima ameno e as belas praias do Algarve atraem visitantes de todo o mundo. Você explorará a histórica cidade turística de Lagos, onde as influências mouriscas e renascentistas encontram imponentes falésias costeiras. Você visitará a Riviera Portuguesa em Cascais, cujas mansões apontam para a história da região como refúgio para a realeza e aristocratas europeus exilados. Ao longo da viagem, você terá a oportunidade de ouvir apresentações tradicionais de artistas locais Fado Conheça artesãos locais em lojas de música, lojas familiares, visite uma adega e prove vinhos da região do Alentejo, visite mercados locais cheios de fruta fresca, legumes e pães e desfrute da maravilhosa comida regional.

Para preços, itinerário completo e reserva para esta viagem, Clique aqui.

Visão geral do tour (9 dias/8 noites)

2 noites – Lisboa

1 noite – Évora

3 noites – Alagar

2 noites – Cascais

Nota: Pode prolongar as suas férias com uma extensão de cruzeiro de 5 dias/4 noites após a Ilha da Madeira

Haverá um webinar informativo online gratuito sobre esta viagem a Portugal na quinta-feira, 1 de fevereiro, às 19h. Para se inscrever nessa sessão, Clique aqui

Ao viajar pela Michigan Radio, você desfrutará de uma experiência personalizada com guias locais cuidadosamente selecionados. Você se conectará com ouvintes de rádios públicas que pensam como você, apaixonados pelo aprendizado ao longo da vida… e compartilham o amor pela rádio pública. Se isso soa como você, saiba mais sobre essas ótimas férias abaixo. Mas corra, as vagas são limitadas!