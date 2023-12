Visions of Mana anunciado pela Square Enix, mas não para Switch

participação em Nintendo ao vivo sobre

atualizar [Fri 8th Dec, 2023 02:00 GMT]: A marca foi confirmada hoje – Visions of Mana é um novo RPG da série Mana.

O trailer, que foi revelado no The Game Awards 2023, mostrou alguns novos visuais excelentes e combate mais aberto, que parece ser inspirado no remake de Trials of Mana.

No entanto, parece que um Switch não está no horizonte para um novo jogo Mana. Visions of Mana está chegando ao PS4, PS5, Xbox Series e PC, mas parece que vai pular o Switch por enquanto. Vaia.

Ei, talvez a Square Enix esteja esperando por um futuro console Nintendo? vamos ver…

Artigo original [Thu 7th Dec, 19:00 GMT]: A Square Enix registrou duas novas marcas na Europa e na Austrália, uma das quais pode ser uma nova marca mana Jogo.

Gimatsu Marcas identificadas para Visões de mana E pixels leves. Ambos foram introduzidos em 7 de dezembro (na Europa) e 5 e 6 de dezembro (na Austrália). Algumas horas depois, Gematsu também confirmou A marca também é fabricada no Japão e está à disposição do público. Embora não esteja totalmente claro qual poderia ser o item final, é possível que Visions of Mana seja o nome de um novo jogo de mana.

Em 2021, a Square Enix confirmou durante a transmissão ao vivo do 30º aniversário da série Mana que estava trabalhando em um novo jogo Mana “para console” e que a equipe ainda tinha “um longo caminho a percorrer”. Isso foi há mais de dois anos e agora não tivemos um vislumbre deste jogo. Visões de mana poderia Deixe estar. Além disso, Gematsu afirmou ter ouvido falar que uma nova entrada na série usando este nome está em desenvolvimento. Oh!

O último jogo de console da série Mana foi Trials of Mana de 2020, um remake completo em 3D de Seiken Densetsu 3, que anteriormente era exclusivo do Super Famicom no Japão. Pelo menos até o Ocidente receber Mana Collection em 2019. Uma remasterização de Legend of Mana também chegará aos consoles em 2021. Ecos de manaum jogo exclusivo para celular lançado em abril de 2022 e encerrado o serviço pouco mais de um ano depois, em maio de 2023.