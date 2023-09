Vincent Valentine será um “personagem companheiro” em Final Fantasy 7: Rebirth

Após um novo trailer de Final Fantasy 7: Rebirth apresentando a emocionante estreia de Vincent Valentine, os desenvolvedores do jogo confirmaram que o pseudo-vampiro de capa vermelha realmente se juntará à festa em Rebirth de maneira semelhante ao Red XIII do Remake.

Isto vem da entrevista do próprio IGN com os desenvolvedores, na qual o diretor Naoki Hamaguchi confirmou o papel de Vincent:

“Em termos de Vincent ser ou não um personagem jogável, ele será mais um companheiro de festa em termos de renascimento”, disse Hamaguchi. “Então isso será semelhante ao que Red XIII foi no remake.”

Especificamente, isso significa que Vincent não poderá ser jogado em Rebirth, mas será uma espécie de membro do grupo. No remake, Red XIII se junta ao grupo no meio da história e luta ao lado deles, mas não pode ser controlado na batalha ou mudar seu equipamento. No entanto, isso não significa que Vincent esteja fora da lista do partido permanentemente – Red

A aparição de Vincent no último trailer de Rebirth foi uma revelação bem-vinda, já que o personagem é um dos membros mais queridos do grupo do FF7 original. No jogo original, Vincent era um membro opcional do grupo que conheceu em Nibelheim, que se juntou ao grupo em sua própria missão de vingança. Vincent era popular o suficiente para ter seu próprio jogo spin-off, Dirge of Cerberus – embora tenha recebido críticas mistas na época.

Recentemente, vimos um grande teaser de Rebirth no Sony State of Play, onde vimos não apenas Vincent, mas também Cait Sith, o Gold Saucer e muito mais. Aparentemente, Final Fantasy 7: Rebirth contará com 100 horas de conteúdo e incluirá uma cena muito específica que os fãs estão “morrendo de vontade” para ver, de acordo com a Square Enix. Rebirth está programado para ser lançado em 29 de fevereiro de 2024 inicialmente como exclusivo do PS5.

Também conversamos com o produtor Yoshinori Kitase e o diretor criativo Tetsuya Nomura sobre o papel de Zack Fair em Rebirth, bem como como funcionam os chocobos. Você pode acompanhar a entrevista completa aqui e nossa prévia do jogo aqui.

Rebecca Valentine é repórter sênior do IGN. Tem uma dica de história? Envie para rvalentine@ign.com.

Reportagem adicional de Beau Moore.