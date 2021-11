[VIDEO] “Inventing Anna” – Shonda Rhimes Netflix Drama. Data de estreia

Histórias relacionadas

“Quem é essa pessoa?” Alguém pergunta no topo de Criação de annaO trailer acaba de ser lançado. “Quem diabos é Anna Delphi?”

A resposta … chegará em 11 de fevereiro de 2022.

Criação de anna É a primeira série de Shonda Rhimes criada para a rede de transmissão (compartilhada em Bridgeton como produtor executivo), jornalista de namoro (interpretada por Anna Klumsky, vice-presidente) e sua realização com Delvey (Julia Garner, Ozark) A série é baseada em Artigo da revista New York “Como Anna Delphi enganou os membros do partido de Nova York – e seus bancos.”

Apresentando-se como uma herdeira alemã, Delphi é uma mulher que – como diz o slogan do programa – “roubou os corações da cena social de Nova York – e também roubou seu dinheiro. Mas ela é o maior vigarista de Anna New York, ou ela é apenas uma nova imagem do sonho americano? “Na série, o resumo continua,” Anna e o repórter formam um vínculo sombrio, engraçado e odioso, enquanto Anna aguarda julgamento e nosso repórter luta contra o relógio para responder ao maior pergunta: Quem é Anna Delphi? “

A própria Reims Tweet as notícias Segunda-feira.

O teaser acima transporta você para o mundo de Anna, repleto de viagens sofisticadas e compras gratuitas. Enquanto isso, o personagem de Chlumsky trabalha na revista Manhattan, decidido a descobrir o que está acontecendo com essa socialite brilhante.

O elenco da série também inclui Jeff Perry (escândalo), Laverne Cox (Laranja é o novo preto(Arian Moayed)Sucessão), Terry Kinney (bilhões), Anders Holm (workaholics), Anna Dever Smith (para as pessoas), Alexis Floyd (o tipo negrito(e Katie Louise)escândalo) – Quem encerra a brincadeira de uma forma angustiante.

“Quero contar a você sobre minha namorada, Anna”, ela diz. “Eu acho que ela é um vigarista.”

Clique em PLAY no vídeo acima para assistir ao teaser, role para baixo para ver o pôster da série e clique nos comentários: Você vai assistir Criação de anna Quando cai em fevereiro?