Video Game History Foundation chama Nintendo de desligamento ‘devastador’ do 3DS e Wii U eShop

Então, o que é isso agora Quase 2.000 jogos não serão comprados Nas vitrines digitais do 3DS e Wii U? Parece haver pouco que pode ser feito do ponto de vista do consumidor. Ou compre os jogos digitais que você deseja nessas livrarias agora ou arrisque não ter uma maneira “Certificada pela Nintendo” de acessá-los no futuro.

Chegou ao ponto em que a Video Game History Foundation – uma organização sem fins lucrativos dedicada a preservar, celebrar e ensinar a história dos jogos – publicou sua própria declaração sobre o fechamento das antigas lojas digitais da Nintendo.

Sua declaração reconhece como ela entendeu as “realidades de trabalho” da situação no final da Nintendo, mas observa como isso deixa os fãs com poucas opções de avançar se quiserem acesso a determinados títulos. E embora não fornecer acesso comercial seja “compreensível”, impedir ações institucionais para preservar títulos é “efetivamente devastador para a história dos videogames”.

Também está mirando a Nintendo por seu financiamento ativo de lobby que impede que lugares como livrarias possam fornecer acesso legal a esses jogos. Segue o comunicado na íntegra:

“Embora seja lamentável que as pessoas não possam mais comprar jogos digitais 3D ou jogos Wii U, entendemos a realidade dos negócios que foram feitos nesta decisão. O que não entendemos é o caminho que a Nintendo espera que seus fãs eles querem jogar esses jogos do futuro. Como membro pago da Entertainment Software Association, a Nintendo está financiando ativamente o lobby que impede que até mesmo as bibliotecas possam fornecer acesso legal a esses jogos. Não fornecer acesso comercial é compreensível, mas impedindo o trabalho institucional para preservar esses títulos. Isso é efetivamente devastador para a história dos videogames. Encorajamos os membros da ESA, como a Nintendo, a repensar sua posição sobre esse assunto e trabalhar com as instituições existentes para encontrar uma solução.”

Como você pode ver acima, em última análise, encorajamos a Nintendo a “repensar” sua posição sobre essas questões e trabalhar com as instituições existentes para encontrar uma solução. Essa declaração já gerou muitos “curtidas” no momento da redação.

