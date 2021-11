Ventos fortes na Turquia matam 6 e ferem 52

Quatro dos mortos caíram em Istambul, o centro comercial da Turquia, onde vivem 16 milhões de pessoas, e três dos feridos estão em estado grave. Árvores foram arrancadas, muitos telhados arrasados, minaretes de mesquitas foram derrubados e a icônica torre do relógio foi destruída.

De acordo com a Diretoria Geral de Meteorologia da Turquia, os ventos atingiram 130 quilômetros por hora (80 milhas por hora) em uma das tempestades mais intensas do país na memória. A Turquia costuma ser atingida por ventos de sudoeste conhecidos como ventos Lodus, mas sua velocidade nessa ocasião, junto com os danos que causam, é incomum para o país.

Mais de 30 aviões foram desviados na segunda-feira, embora a maioria tenha sido redirecionada para Istambul na terça-feira. “Os fortes ventos em Istambul continuam a afetar negativamente nossas operações. Todas as nossas equipes estão trabalhando duro para a viagem segura e confortável de nossos hóspedes”, disse Yahya Östun, vice-presidente sênior de relações com a mídia da Turkish Airlines.

Dez cidades suspenderam as atividades escolares e Istambul proibiu as motocicletas. A atividade marinha ao longo do Bósforo também foi fechada ao tráfego marítimo em duas direções.