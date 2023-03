Vento solar atingindo a Terra esta semana: ScienceAlert

Um “buraco” gigante apareceu na superfície do sol e pode estar enviando ventos solares de 1,8 milhão de milhas por hora em direção à Terra na sexta-feira.

A descoberta segue Corona buraco no sol 30 vezes o tamanho da Terra. Quando este primeiro “buraco” começou a girar para longe de nós, um novo buraco coronal gigante – de 18 a 20 Terras de diâmetro – apareceu.

Buracos coronais disparam ventos solares no espaço, o que pode danificar satélites e revelar auroras boreais impressionantes se atingirem a Terra.

Os cientistas não estão interessados ​​nesta cratera destruidora de infraestrutura, embora digam que ela pode ajudar a desencadear a aurora boreal em algumas partes do mundo. Aqui está o porquê.

O “buraco” está localizado perto do equador do sol

Buracos coronais são bastante comuns, mas geralmente aparecem em direção aos pólos do sol, à medida que seus ventos sopram no espaço.

Mas enquanto o sol se prepara para isso pico de atividadeEsses buracos, que ocorrem a cada 11 anos, têm maior probabilidade de aparecer perto do equador do sol, disse Matthew Owens, professor de física espacial da Universidade de Reading.

“A presença deste objeto no equador significa que estamos praticamente garantidos para ver alguns ventos rápidos na Terra dois dias depois de orbitar além do meridiano central”, disse ele ao Insider.

Buracos coronais podem soprar ventos solares muito rápidos, disse Verscharen, a velocidades de mais de 800 quilômetros por segundo. Isso é cerca de 1,8 milhões de milhas por hora.

“A forma deste buraco coronal não é particularmente especial. No entanto, sua localização o torna muito interessante”, disse Daniel Verscharn, professor associado de física espacial e clima da University College London, ao Insider.

“Espero que ventos rápidos deste buraco coronal cheguem ao solo por volta da noite de sexta-feira até a manhã de sábado desta semana”, disse ele.

Buracos coronais permitem que o vento solar escape do sol com mais facilidade

O sol é uma grande bola de plasma. Esse plasma viaja do interior do sol para sua superfície e cria campos magnéticos que recuam, incham, colapsam e se fundem.

Um buraco coronal aparece quando esses campos magnéticos disparam direto para o espaço, de acordo com a NASA. Isso torna muito mais fácil para o vento solar – pedaços de plasma vindos do sol – escapar para o espaço em alta velocidade.

Essas regiões são geralmente muito mais frias e menos densas do que o plasma quente e conflitante ao seu redor, o que explica por que aparecem como manchas escuras nas imagens do Sol.

Se essas linhas magnéticas estivessem voltadas para a Terra, esses ventos atingiriam a atmosfera.

“Se estivesse apontado na direção sul, provavelmente teríamos um evento de clima espacial, mas ainda não sabemos”, disse Verscharn ao Insider.

A aurora boreal pode ficar mais brilhante – mas não tão brilhante quanto na semana passada

Quando esses ventos interagem com nossa atmosfera carregada, eles podem tornar a aurora boreal ainda mais brilhante. Mas não espere vê-los na Flórida.

Quando o céu se iluminou na semana passada Com as maravilhosas luzes do norte Manchado tão ao sul quanto o Arizona, não foi apenas devido ao buraco coronal.

simplesmente acontece Várias ejeções de massa coronal – Enormes explosões de plasma lançadas no espaço – ocorreram quase ao mesmo tempo em que o buraco estava voltado para a Terra, causando uma enorme tempestade geomagnética, razão pela qual o impacto foi tão forte.

Especialistas disseram que, no caso dessa perfuração coronária, é muito improvável que isso aconteça novamente. Isso é uma pena para os amantes da aurora, mas provavelmente é uma boa notícia para a defesa planetária, onde poderosas tempestades geomagnéticas podem causar estragos Sobre infraestrutura de satélite e sinais de rádio.

“Duvido que isso gere muita empolgação, a menos que consigamos um CME orientado para a Terra ao mesmo tempo”, disse Owens.

No entanto, é sempre difícil prever com precisão o clima espacial.

“Estamos realmente atrasados ​​com nossas capacidades de previsão e previsão do clima espacial”, disse Verscharen.

Ele acrescentou: “É por isso que trabalhamos tanto para entender o clima espacial” com a ajuda da física teórica, simulações de plasma em supercomputadores e observações sofisticadas com as naves espaciais mais recentes, como a missão conjunta da Agência Espacial Européia-NASA Solar. órbita.”

Este artigo foi originalmente publicado por Negócios interessados.

