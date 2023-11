Vencedores, resultados ao vivo, reações e destaques de 24 de novembro

Apenas 24 horas antes do evento ao vivo do Survivor Series, a WWE atingiu as ondas de rádio FS1 na noite de sexta-feira na AllState Arena de Chicago com uma transmissão ao vivo encabeçada pelos Undisputed WWE Tag Team Champions Finn Balor e Damian Priest of the Judgment Day defendendo-se contra The Street Profits.

Montez Ford e Angelo Dawkins foram capazes de retribuir seu recente sucesso vencendo o torneio ou o Judgment Day ganhou impulso ao entrar nos Jogos de Guerra e no evento principal Survivor Series?

Descubra com esta recapitulação do show de 24 de novembro.

Os anunciados anteriormente para o show de sexta-feira são:

WWE Undisputed Tag Team Championship Match: Finn Balor e Damian Priest (c) vs.

O Efeito Grayson Waller com Kevin Owens

Crédito: WWE.com

Bianca Belair, Shotzi, Charlotte Flair e Becky Lynch dirigiram-se ao ringue para iniciar o SmackDown e, apesar da incômoda tensão entre as duas últimas, pareciam estar na mesma página.

Bayley, um mestre manipulador e salto de qualidade, entrou em cena e tentou induzir uma parceria delicada, estabelecendo um evento principal mais tarde no show colocando The Queen e The Man contra a equipe No Two Damage CTRL War Games.

Esse foi basicamente todo clipe promocional de abertura do show pensado para montar o evento principal da noite.

Isso tinha um pouco mais de substância, com indícios de tensão persistente entre Flair e Lynch, e a ausência notável de Io Sky, Dakota Kai, Asuka e Kairi Sane apoiando o modelo, mas ainda era bastante moderado. Uma promoção no ringue para dar início a um show que poderia facilmente ter sido uma vinheta muito mais curta dos bastidores.

No mínimo, a química entre os personagens, incluindo a energia bruta de Shotzi em comparação com seus parceiros mais reservados, foi divertida.

grau

C+

Momentos-chave e conclusões

Lynch se recusar a mencionar o nome de Flair ao explicar sua decisão de se juntar ao querido time foi um belo toque de continuidade.

“O que Shotzi disse”, disse a Rainha após um discurso retórico de retaliação do Ballsy Badass.

Bayley curiosamente entrou na arena sozinha, caminhou até o ringue da mesma maneira e tentou agitar as coisas entre Lynch e Flair. A Rainha respondeu perguntando à modelo onde estavam seus companheiros de equipe, continuando a rivalidade no Damage CTRL entre Bayley e seus parceiros.

Crédito: WWE.com

O Dia do Julgamento ganhou impulso no evento principal dos Jogos de Guerra de sábado, quando Finn Balor e Damian Priest capitalizaram um pin da Campeã Mundial Feminina Rhea Ripley para derrotar Montez Ford e Angelo Dawkins do The Street Profits e reter o Undisputed WWE Tag Team Championship.

O ritmo da partida foi mais rápido que o normal e a torcida gostou.

Ford e Dawkins eram na verdade babyfaces, para o bem ou para o mal, e a filial da WWE em Chicago queria ver a equipe recuperar os títulos que detinham anteriormente.

Em vez disso, Balor e Priest superaram o desafio e enviaram uma mensagem para Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn, o Campeão Mundial dos Pesos Pesados ​​Seth Rollins e o retorno de Randy Orton com uma bela vitória.

Um segmento sólido que alcançou o que se propôs em termos de género, mas que levanta questões sobre os lucros nas ruas e se a WWE está totalmente empenhada em que eles sejam um heel.

um resultado

Doomsday derrotou The Street Profits para reter

grau

B

Momentos-chave e conclusões

Este é um confronto interessante, já que os dois times entraram mal e então Ford empolgou a torcida como uma cara de bebê. Claro, é natural que um time torça pelo outro, mas há maneiras de fazer esse confronto sem desfazer o que levou os dois times até aqui.

O padre em tudo Fisicamente A Ford está na mesa de anunciantes antes do intervalo, colocando os concorrentes na defensiva ao entrar no comercial.

A Ford está na mesa de anunciantes antes do intervalo, colocando os concorrentes na defensiva ao entrar no comercial. Ripley interferiu para dar o pin a Balor e Priest e conseguir a vitória, enquanto Bobby Lashley e B-Fab assistiam nos bastidores, irritados com o resultado.

Crédito: WWE.com

O Hijinx no The Grayson Waller Effect abriu caminho para uma tag match entre o australiano Grayson Waller e seu insuportável companheiro Austin Theory contra Kevin Owens e LA Knight, dois homens que vêm levando a melhor nas últimas semanas.

A partida foi uma grande vitrine para quatro jogadores que estavam inexplicavelmente ausentes do card do Survivor Series. O público de Chicago ficou muito entusiasmado com os caras simpáticos, especialmente Knight, e ficou por dentro da ação o tempo todo.

A volta do babyface foi emocionante, os calcanhares se chocaram por todo o ringue sem nunca perder a credibilidade e o time certo se foi.

Um clipe de sucesso, mesmo que o trailer que o precedeu fosse praticamente desnecessário.

um resultado

Owens e Knight derrotaram Theory Waller

grau

B

Momentos-chave e conclusões

Recebemos um ótimo pacote de vídeos sobre Dragon Lee que claramente pretende explicar sua experiência e dar a ele a chance de construir uma conexão com o Universo WWE.

“Tirando sarro de mim? É uma piada para você, amigo! Nunca estive melhor!” Owens disse apontando para Theory, que estava vestido como ele.

“Você sabe o que acontece aqui quando você fica dizendo o nome de alguém!” Owens disse, anunciando a chegada de L.A. Knight, que recebeu um som ensurdecedor.

Crédito: WWE.com

Santos Escobar interrompeu a promoção de Carlito na noite de sexta-feira e, ao final do segmento, estava acrescentando insulto à injúria.

Uma troca de insultos em espanhol e a insistência de Escobar para que Rey Mysterio desaparecesse para sempre levaram a uma briga.

Um ataque furtivo no calcanhar deixou Carlito agarrando seu braço e provocando-o dizendo que ele não seria capaz de competir na luta marcada para sábado com seu ex-companheiro de LWO.

Nos bastidores, após um intervalo comercial, Escobar tentou ferir ainda mais Carlito até que Dragon Lee fez a defesa, defendendo-se dos calcanhares e aparentemente sugerindo uma possível mudança na escalação do Survivor Series.

A intensidade aqui foi grande, já que Escobar já é um dos homens mais odiados da empresa, e Lee se apresentar para defender a LWO sem ser membro oficial da facção até o momento é uma ótima maneira de construir presença no show.

Coisas boas.

grau

a

Momentos-chave e conclusões

Escobar perguntou a Carlito onde estava sua tatuagem LWO e o criticou por não representar a LWO.

“Você ama tanto o Ray que vai encontrá-lo no hospital!” Escobar foi ouvido dizendo quando o show chegou ao fim. Carlito agarrou seu ombro após uma lesão no joelho.

Crédito: WWE.com

Será que os selvagens desordeiros não existem mais?

Após a derrota da semana passada, em que Butch acidentalmente acertou Ridge Holland com um Brogue Kick, o tag team se afastou de seu parceiro, deixando-o sozinho contra Elton Prince e Kate Wilson de Pretty Deadly.

Butch teve uma performance animada, lutando contra os yuppies e os belos antes que um blind tag e um engavetamento encerrassem o show inspirado do Bruiserweight.

Isso parece indicar uma de duas coisas: que Butch e Holland estão prestes a terminar ou que Sheamus voltará e os reunirá novamente.

Se essa separação nos deixar um passo mais perto de renomear Butch como Pete Dunne, que assim seja.

um resultado

Derrotou Brutos Briguentos Muito Mortais

grau

B

Momentos-chave e conclusões

Holland entrou na arena antes de Butch e parecia separado de seu companheiro.

Após a retirada de Holland de Butch, o ex-peso pesado lutou contra seus oponentes, mostrando grande tenacidade e resiliência antes de sucumbir à desvantagem numérica.

Nos bastidores, Nick Aldis anunciou oficialmente que a partida entre Carlito e Escobar havia sido adiada até que Dragon Lee interrompesse e implorasse para que ele o adicionasse à partida. Aldis obedeceu e Lee vs. Escobar momentos depois.

Durante a maior parte do evento principal da noite de sexta-feira, Becky Lynch e Charlotte Flair estiveram na mesma página enquanto lutavam contra Asuka e Bayley do Damage CTRL.

A certa altura, parecia que The Man conseguiria a vitória para seu time, entregando um Manhandle Slam que colocaria Bayley fora. Flair então apresentou Asuka a ela erroneamente, e a tensão que havia definido o relacionamento deles antes da maquiagem ficou mais uma vez evidente.

Os Heels aproveitaram e marcaram a vitória.

O resultado cria um suspense interessante que levanta a questão: os babyfaces estão fadados ao fracasso nos jogos de guerra porque dois dos quatro não se dão bem? Isso dá ao jogo algo para os fãs cravarem os dentes além do truque dos jogos de guerra, algo que só pode servir para melhorar o jogo, como vimos há um ano com The Bloodline.

um resultado

– Bayley e Asuka derrotaram Flair e Lynch

grau

B

Momentos-chave e conclusões

A equipe de comentários continuou a semear a discórdia, já que Lynch não conseguiu entrar na arena com o resto de sua equipe, ao som da música de Flair, apesar do fato de a Rainha ter entrado com ela no início do show.

“Não posso acreditar que esta luta ainda esteja acontecendo sem todas essas mulheres lutando no ringue”, disse Cole, aparentemente interessado na programação da WWE nos últimos 20 anos.

O canto “CM Punk” foi abandonado muito rapidamente.

Flair explodiu na partida, e assim que Kevin Patrick a posicionou como a mulher mais condecorada da WWE, Corey Graves interrompeu e lembrou o quão condecorada Bayley era, e com razão.

Flair trouxe Asuka para Lynch por acidente, interrompendo a imobilização e criando mais tensão entre eles.

Este episódio do SmackDown chegou ao fim, o que é um bom sinal para a WWE que procura dar os últimos retoques na preparação para o Survivor Series.

O Dia do Julgamento parecia forte, o interesse contínuo na divisão feminina e na história envolvendo Becky Lynch e Charlotte Flair, e tivemos um ângulo quente com Carlito e Santos Escobar.

Aproveite Owens e Knight vs. Teoria e Waller divertidos, e você tem um show fácil de assistir e sem dúvida despertou interesse em um dos maiores shows do ano.

Nota: B+