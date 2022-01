Vel To Lobo – Coisas para fazer em família em Portugal

6 de janeiro de 2022 – 17:31 GMT



Escolha entre uma vasta gama de atividades pelos benefícios de estar em estreita proximidade com a natureza com a Vel To Lobo em Portugal. Vamos descobrir o que este lugar tem a oferecer.



Quando você pensa na palavra ‘trópicos’, o que vem à mente? Algum lugar quente, sonhador e cheio de aventuras? Imagine-se na praia com uma bebida exótica nas mãos. Bem-vindo ao Val Do Lobo – este resort português é uma experiência tropical em todos os sentidos da palavra.

De belas praias fora de sua janela a restaurantes que servem comida deliciosa de todo o mundo, ficar neste resort lhe dará uma sensação de frescor e frescor – onde quer que esteja a casa. Quer pretenda uma escapadela de fim-de-semana com a família ou apenas quer passar duas semanas ao sol durante as férias de verão, a Alcorve pode encontrar o que procura neste recanto do paraíso.

Tudo sobre a estância balnear de Valle Do Lobo

Valle Do Lobo está localizado na famosa região do Alcarve em Portugal e tem uma das mais espectaculares vistas sobre o Atlântico. Todos são oferecidos como campos de golfe e quadras de tênis, e há muitos restaurantes e pubs, mas o lazer e o lazer são os melhores.

Tem uma grande variedade de opções de acomodação, incluindo vilas, estúdios e apartamentos – todos com acesso à varanda e vista para o mar. A decoração é saborosa e moderna e tem todos os confortos modernos.

O local tem muitos bares e restaurantes, por isso muitas pessoas preferem ficar dentro do resort durante todo o feriado. Porém, para quem gosta de explorar, existem muitas atividades ao ar livre como o BTT e os trilhos pedestres para transformar o cenário.

Coisas divertidas para fazer em Vel To Lobo com a família

Valle Do Lobo, um local de férias relaxante mas luxuoso no coração do Algarve, é um belo retiro de praia para casais, famílias com crianças e jogadores de golfe. Oferece inúmeros eventos e serviços que nenhum outro resort da região pode oferecer.

Campo de treino em Valle Do Lobo

Se férias são para você, relaxar na piscina e relaxar, Vale Do Lobo é para você. Mas se você quiser manter seu corpo no ritmo durante as férias, vale a pena tentar um emocionante campo de treinamento de estilo militar. Ele afirma levar seus participantes a novas alturas fisicamente e mentalmente … No entanto, a força da piscina foi um pouco forte para nós tentarmos isso!

Pratique ioga

Talvez ioga seja o seu estilo – em caso afirmativo, as aulas no Centro de Retiros de Ioga podem ser o ideal. As aulas não estão lotadas, então você se beneficia da atenção pessoal do seu instrutor – eles aprenderão sobre você durante a sua estadia e você será incentivado a sair de sua zona de conforto se desejar.

Junte-se a um treinamento de equipe de tênis

As quadras de tênis e os campos de golfe no local são muito agradáveis ​​e se você está procurando uma partida desafiadora para um jogador ou um jogo social sóbrio, há algo para todos.

O clube de tênis é bem conservado com várias raquetes, bolas e uniformes de tênis. As regras e tutores do jogo são realmente familiares para iniciantes – e uma equipe amigável está pronta para lhe dar dicas úteis, mesmo se você não tiver feito uma aula pessoal.

Com partidas regulares para todos os níveis, você sempre pode encontrar um oponente. Este é o lugar perfeito para ensinar crianças pela primeira vez.

Venha para uma partida no campo de golfe

O Vale do Lobo também possui dois campos de golfe de 18 buracos. Um foi projetado recentemente e é o melhor em termos de comodidades incríveis para clubes. O desenho do currículo é diferente, incluindo alguns buracos com perigosas perigosas de água. O outro campo é um pouco mais desafiador e tem mais árvores, então você tem que trabalhar um pouco mais em alguns buracos. No entanto, este curso possui excelentes instalações de clube e a opção de ficar em sua própria acomodação.

Suba na sua bicicleta

Há mais de 160 quilômetros de lindas trilhas de bicicleta na porta de Vale de Lobo e uma variedade de passeios de bicicleta. As vistas são espetaculares e o passeio é tranquilo. A maneira perfeita de se conectar com a natureza.

Aproveite o festival de som noturno

Isto era novo para nós – Vale Do Lobo acolhe um festival de som especial à noite, onde pode relaxar e descontrair e ouvir os sons suaves e doces das taças alquímicas. Pode parecer um pouco incomum no início, mas promete benefícios de cura para sua mente e corpo, ajudando a liberar a energia estagnada. Vá uma vez e veja o que você pensa.

Restaurantes e Bares em Vale do Lobo

Enquanto estiver aqui, terá a oportunidade de experimentar o que há de melhor na gastronomia portuguesa, para além da espetacular gastronomia de todo o mundo. Não se esqueça de arrumar sua roupa depois de escurecer!

Espigões

O Restaurante Spikes oferece uma grande variedade de cozinhas de todo o mundo e é popular entre os habitantes locais e turistas. A comida servida no Spikes é uma mistura de sabores internacionais com diferentes tamanhos de comida para todos os apetites. De sopas e saladas a frutos do mar frescos e grelhados e camarões a uma grande variedade de sobremesas feitas exclusivamente pelo Chef Maurice Belage.

U & co. Restaurante

U & co. O சிறந்த la carte é um excelente restaurante que serve um menu com especialidades que mudam diariamente, incluindo frutos do mar, carnes e pratos vegetarianos. U & co. Há um local invejável perto do minigolfe de festa com vista para o oceano. O seu interior contemporâneo reflete a sua cozinha portuguesa moderna e ambiente elegante, tornando-o no local perfeito para um jantar romântico à luz das velas ou um encontro social com amigos e família.

OK

Bem Do Lobo é um restaurante localizado logo acima da praia. Se gosta de sushi, vai adorar este restaurante, mas se não gosta, também oferece outras opções como baldes, hambúrgueres e pratos vegetarianos. Este é um bar de coquetéis onde você pode sentar e beber com amigos e familiares na piscina.

Olha o baralho

O Tech Bar é um local calmo e tranquilo, com vista para as famosas praias de areia dourada do mar e Vel do Lobo enquanto saboreia uma bebida ou jantar. O bar oferece um terraço ao ar livre e coquetéis no deck ou no bar.

Gecko Club

O Gecko Club é uma discoteca privada localizada perto do Campo de Golfe Val Do Lobo. Os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de entretenimento, incluindo música ao vivo, karaoke e festas temáticas nocturnas.

Creep shop

O La Crêperie é um restaurante familiar que, além de deliciosos crepes, oferece uma grande variedade de sobremesas e iguarias como bolos e pastéis – tudo feito localmente.

O menu inclui mais de 12 deliciosos crepes, que vão desde ingredientes tradicionais como queijo de cabra e tomates secos ao sol até combinações inusitadas como frango ao curry. Existe um parque infantil interior para as crianças se divertirem e um terraço exterior para os pais tirarem o máximo partido da paz.

Restaurante Sandbanks

Localizado no coração de Val Do Lobo, a 50 metros do mar, o Restaurante Sandbanks oferece uma vista espetacular para o mar com uma famosa esplanada para desfrutar da brisa do mar. Eles servem cozinha internacional que vai de churrascos brasileiros a pizzas italianas, de frango africano e caril indiano. Se você quiser uma vista incrível, comida fantástica e bons preços – esta é uma obrigação.

Salão

O restaurante lounge é o local perfeito para jantar marisco fresco, carnes e pratos de massa e para jantar com os vinhos portugueses combinados na perfeição. O lounge oferece shows ao vivo nas noites de abertura de cada mês.

Cobertura

Como o nome sugere, este restaurante está localizado na parte superior do hotel. Oferece uma vista de 360 ​​graus sobre a magnífica paisagem onde florescem mimosas alaranjadas e vermelhas no verão e amendoeiras brancas e amarelas florescem no outono. O Restaurante Roof oferece cursos de culinária – as crianças também podem ir!

Casa de Chá

A casa de chá oferece um lugar para relaxar e desfrutar de um chá ou café com amigos ou família enquanto admira o mar. Para quem precisa de um pouco mais de comida, são servidos também os tradicionais pastéis portugueses.

Para as férias em Alcorve, Vale do Lobo oferece uma vasta gama de opções de alojamento que vão desde moradias isoladas exclusivas a apartamentos para famílias. Para mais informações e para fazer reservas, visite https://www.valedolobo.com/en/