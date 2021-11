Veja por que você não consegue encontrar uma oferta para PS5 na Black Friday (e como consegui-la)

Sexta-feira preta Ele está aqui, o que significa grandes descontos em tudo, de TVs a torradeiras e fones de ouvido a feriados. Mas há apenas um produto para você não vai Veja o preço final – sim, Sony PlayStation 5.

O console de próxima geração da gigante japonesa está em falta desde seu lançamento, há mais de um ano, tanto que apenas Estoque PS5 O preço normal de varejo é uma “pechincha” da Black Friday.

As boas notícias? A esperança se aproxima. Grandes varejistas como Amazon e Walmart estão prometendo deixá-los aproveitar algumas das melhores ofertas do PS5 até agora após a Black Friday, com consoles, pacotes, jogos e acessórios prontos para serem comprados. Mas qual é o segredo para o PS5 se inscrever na Black Friday? E por que o PS5 está armazenado em Tal como Fornecimento curto?

As melhores ofertas atuais do Sony PlayStation 5 A promoção da Black Friday antecipada termina às

Não há dúvida de que a falta de chips globais, atrasos no envio e bots (que puxam todo o estoque) tornaram difícil para o jogador médio comprar um console PS5 este ano. Existe até uma teoria da conspiração de que a Sony está deliberadamente pressionando o show para dar ao PS5 uma aura de “exclusividade”. nações. Mas o verdadeiro culpado pode ser COVID-19.

Com metade do mundo bloqueado e milhões pedindo para trabalhar em casa, a demanda por todos os consoles de jogos – especialmente o primeiro novo PlayStation da Sony em sete anos – disparou. Quando a primeira onda de ações do PS5 foi lançada em 12 de novembro de 2020, ela se esgotou em poucos dias. Assim como o próximo capítulo, o próximo, o próximo … À medida que a pandemia em curso aumentou a capacidade de produção e fornecimento da Sony ao ponto de ruptura, mais e mais jogadores ficaram sem o PS5.

Em maio de 2021, a Sony alertou os analistas em particular sobre isso PlayStation 5 deficiência de vontade Dura até 2022“Não acho que a demanda esteja diminuindo este ano, e mesmo se garantirmos mais hardware e produzirmos muito mais unidades do PlayStation 5 no próximo ano, nosso suprimento não será capaz de acompanhar a demanda”, disse um desolado Hiroki Totoki , o diretor financeiro da empresa.

E apenas algumas semanas atrás, o presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, falou sobre a “demanda histórica” ​​pelo PS5 e admitiu que “as restrições de estoque continuam sendo uma fonte de frustração para nossos clientes”.

Ele também garantiu aos clientes que a Sony está “focada no laser” em enviar o máximo de consoles possíveis, mas a verdade é que a empresa espera produzir 1 milhão de consoles a menos – 15 milhões, em vez de 16 milhões – no ano fiscal que termina em Março de 2022.

Resumindo, conseguir um PS5 nunca foi tão fácil. Mas isso não significa que não possa ser feito. Você precisará monitorar as redes sociais (@ PS5StockAlert É um dos lugares mais confiáveis ​​para encontrar dicas sobre ações do PS5. Combine a boa Intel com os segredos abaixo e você poderá comprar um console Sony 4K nas vendas da Black Friday.

1. Registre-se e faça login

Abra uma conta gratuita com todos os principais varejistas PS5 (AmazonasE ArgosE WalmartE melhor compraE possoE Brinquedos de SmithE Playstation DirectE JogoE Jim Stopetc.) e faça login antes Estoque PS5 gotas. Isso tornará o checkout mais rápido – caso contrário, você poderá perder seu console antes do checkout.

2. Encha sua cesta

Adicione o PS5 de sua escolha ao carrinho de antemão. Dessa forma, estará lá quando o estoque cair. Com a demanda crescente nesta temporada de férias, cada segundo conta.

3. Baixe o aplicativo

A maioria dos varejistas tem aplicativos para telefones iOS / Android. E como os aplicativos tendem a ser mais estáveis ​​do que os sites, é menos provável que travem ao executar um PS5 padrão. O aplicativo da Amazon é obrigatório. Os residentes do Reino Unido também devem fazer o download do aplicativo Argos.

4. Participe de um programa de fidelidade

No Reino Unido / EUA, os membros do Amazon Prime obtêm seu primeiro hack de qualquer ação do PS5. Portanto, se você não é um membro principal, está em uma situação muito difícil. (aqui Teste gratuito de 30 dias Se você precisar.) Caçadores de PS5 nos estados também devem considerar a adesão Walmart Plus.

Com toda a franqueza, não há “uma única coisa” que você possa fazer para obter o PS5 – você tem que fazer tudo, porque, em nossa experiência, a persistência compensa no final. Você precisa de inspiração? Basta dar uma olhada em alguns Melhores ofertas da Black Friday para PS5 Vimos incluindo 50% de desconto em alguns dos maiores jogos de PS5 e 34% de desconto na assinatura de 12 meses do PlayStation Plus.

