Veja esta oficina mecânica fazer o seu melhor para salvar um motor Jag clássico

Se você tiver que enviar seu carro motor Ou peças desse motor para a oficina mecânica, pode parecer um buraco negro por dentro Você pode jogar fora dinheiro e tempo. Então, esperançosamente, se você escolher uma boa loja, obterá um conjunto de cabeçotes de cilindro limpo e reto ou um bloco de motor com boa superfície.

Mas o problema é o seguinte: o que acontece em uma oficina mecânica é inacreditável. Embora muitas vezes pareçam pilhas de lixo sujas e gordurosas, com máquinas velhas e sujas e homens velhos e sujos por toda parte, o nível de limpeza e precisão necessários para realizar até mesmo as tarefas básicas é incrível. É por isso que estou obcecado com vídeos da JAMSI (também conhecida como Jim’s Automotive Machine Shop, Inc.) ultimamente. Este vídeo, em particular, é ótimo porque eles pegam um Jag de seis blocos em linha de 4,2 litros gravemente danificado e encontram uma maneira de salvá-lo e, potencialmente, todo o projeto do cliente.

O que é necessário para tornar um bloco Jaguar 4.2L rachado melhor do que um novo?

Como você verá no vídeo, este bloco apresenta muita corrosão e algumas rachaduras bastante graves entre os cilindros através das camisas de água. A solução para isso é pressionar algumas novas camisas de cilindro, mas o processo é muito mais complicado do que simplesmente quebrar um pistão do Harbor Freight e um bloco de madeira.

O vídeo termina com a fase de salga e brunimento, e o resultado final é incrível, pois também permite que o proprietário do carro volte aos pistões e anéis de tamanho padrão, o que significa que as coisas funcionarão como quando eram novas.

Tem muitos vídeos no canal, quase todos tão interessantes quanto esse, então dê uma olhada.