Veja as empresas que demitiram funcionários este ano

Ainda nesta semana, a Alphabet, controladora do Google, a Microsoft



(MSFT) Vox Media anunciou demissões Afetando mais de 22.000 trabalhadores.

Seus movimentos seguem os cortes de empregos no início deste mês Na Amazon, Goldman Sachs e Salesforce. Espera-se que mais empresas façam o mesmo que aquelas que contrataram agressivamente nos últimos dois anos, movendo-se, em muitos casos, na direção oposta.

Os cortes estão em nítido contraste com 2022, que registrou o segundo maior nível de vitórias na carreira Registrado 4,5 milhões. Mas o número de empregos do ano passado começou a cair com o passar do ano, com o relatório de empregos de dezembro mostrando o menor ganho mensal em dois anos.

O maior nível de emprego ocorreu em 2021, quando foram adicionados 6,7 milhões de postos de trabalho. Mas isso aconteceu logo após o primeiro ano da pandemia, quando os EUA efetivamente fecharam e perderam 9,3 milhões de empregos.

As demissões atuais ocorrem em muitos setores, de empresas de mídia a Wall Street, mas até agora atingiram duramente as grandes empresas de tecnologia.

Isso contrasta com a perda de empregos durante a pandemia, que viu os hábitos de compra dos consumidores mudarem para o comércio eletrônico e outros serviços online durante o bloqueio. As empresas de tecnologia começaram uma onda de contratações.

Mas agora, os trabalhadores estão de volta às suas mesas e as compras pessoais estão voltando. Adicione a maior probabilidade de recessão, taxas de juros mais altas e demanda morna devido aos preços mais altos, e as empresas de tecnologia estão cortando seus custos.

Janeiro foi repleto de manchetes anunciando cortes de empregos em várias empresas. Aqui está a lista de demissões deste mês – até aqui.

o Google



(O Google)Na sexta-feira, a controladora disse que demitiria 12.000 trabalhadores em regiões e regiões de produção, ou 6% de sua força de trabalho. A Alphabet adicionou 50.000 funcionários nos últimos dois anos, à medida que a pandemia aumentou a demanda por seus serviços. Mas os recentes temores de recessão levaram os anunciantes a se retirarem de seu principal negócio de publicidade digital.

“Nos últimos dois anos, vimos períodos de crescimento explosivo”, disse o CEO Sundar Pichai em um e-mail aos funcionários. “Para acompanhar e apoiar esse crescimento, estabelecemos uma realidade econômica diferente da que enfrentamos hoje.”

A empresa disse em um comunicado de valores mobiliários na quarta-feira que a gigante da tecnologia está demitindo 10.000 funcionários. Globalmente, a Microsoft tem 221.000 funcionários em tempo integral, dos quais 122.000 estão baseados nos Estados Unidos.

O CEO Satya Nadella disse durante uma palestra em Davos que “ninguém pode desafiar a gravidade” e que a Microsoft não pode ignorar a economia global mais fraca.

“Vivemos em tempos de grandes mudanças e, ao me encontrar com clientes e parceiros, algumas coisas ficam claras”, escreveu Nadella em nota. “Primeiro, como vimos os clientes acelerarem seus gastos digitais durante a pandemia, agora os vemos otimizar seus gastos digitais para fazer mais com menos.”

A editora do site de notícias e opinião Vox The Verge e New York Magazine anunciou sexta-feira que está demitindo 7% de sua equipe, ou cerca de 130 pessoas.

“Estamos enfrentando e antecipando mais das mesmas pressões econômicas e financeiras que outros nas indústrias de mídia e tecnologia enfrentaram”, disse o CEO Jim Pankoff em nota.

As demissões também estão atingindo Wall Street com força. A maior gestora de ativos do mundo está cortando 500 empregos, ou menos de 3% de sua força de trabalho.

Hoje “Ambiente de mercado sem precedentesÉ um contraste gritante com sua posição nos últimos três anos, quando aumentou seu número de funcionários em cerca de 22% A última grande rodada de cortes foi em 2019.

Banco vai despedir até 3.200 trabalhadores este mês Diminuição da atividade global de transações. Espera-se que mais de um terço dos cortes venha das unidades comerciais e bancárias da empresa. Goldman Sachs



(fadex) Tinha cerca de 50.000 funcionários no final do terceiro trimestre do ano passado.

A corretora de cripto anunciou no início de janeiro que havia demitido 950 pessoas – aproximadamente um em cada cinco funcionários de sua força de trabalho. A mudança ocorre apenas alguns meses depois que a Coinbase demitiu 1.100 pessoas.

Embora o Bitcoin tenha tido um forte início de ano, as empresas de criptomoedas experimentaram quedas significativas de preços para o Bitcoin e outras criptomoedas.

McDonald’s



(MCD)O presidente-executivo, Chris Kempzynski, disse este mês que a empresa, que prosperou durante a pandemia, planeja demitir alguns funcionários corporativos.

“Avaliaremos funções e níveis de pessoal em partes da organização e haverá discussões e decisões difíceis daqui para frente”, disse Kempszynski, delineando um plano para “quebrar barreiras internas, aumentar a inovação e reduzir o trabalho que não se alinha com a empresa prioridades”.

A varejista online de roupas personalizadas disse que planeja demitir 20% de seus funcionários assalariados.

“Vamos perder muitos membros talentosos da equipe em toda a empresa e sinto muito”, Stitch Fix



(SFIX) A fundadora e ex-CEO Katrina Lake escreveu em um blog.

Com o início do ano novo, a Amazon



(AMZN) Ele disse que planeja demitir mais de 18.000 funcionários. Os departamentos de recursos humanos da empresa Amazonas



(AMZN) As lojas serão afetadas.

“Empresas que duram muito tempo passam por diferentes fases. Elas não estão em posição de expandir pesos pesados ​​a cada ano”, disse o CEO Andy Jassy em nota aos funcionários.

A Amazon prosperou durante a pandemia, contratando rapidamente nos últimos anos. Mas a demanda diminuiu à medida que os consumidores retornam às suas vidas offline e lutam contra preços mais altos. A Amazon diz ter mais de 800.000 funcionários.

No DealBook Summit do New York Times em novembro, Jassy disse acreditar que a Amazon “tomou a decisão certa” em termos de construção de sua infraestrutura expressa, mas disse que a onda de contratações é “uma lição para todos”.

Mesmo enquanto ele falava, os funcionários do depósito da Amazon que ajudaram a organizar a empresa O primeiro sindicato trabalhista da América Nas instalações de Staten Island no ano passado, um piquete foi feito para a aparição de Gacy fora do local da convenção.

“Definitivamente, queremos aproveitar esta oportunidade para informá-lo de que os trabalhadores estão esperando e estamos prontos para negociar nosso primeiro contrato”, disse Chris Smalls, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Amazônia, chamando o protesto de uma “festa de boas-vindas” para Gacy.

força de vendas



(CRM) Ela cortará cerca de 10% de sua força de trabalho de mais de 70.000 funcionários e reduzirá sua pegada imobiliária. Em uma carta aos funcionários, a Salesforce



(CRM)O presidente e co-CEO Marc Benioff admitiu aumentar muito o número de funcionários da empresa desde o início na epidemia.

