Vazamentos do Pixel 7 mostram que o Google finalmente tem um negócio de telefonia estável

O Pixel 6 tem apenas alguns meses, mas os primeiros vazamentos dos designs do Pixel 7 acabaram. Parece que o Google enviou arquivos CAD para a indústria de fabricação de latas recentemente, por causa de ambos Steve Hammerstoffer (também conhecido como OnLeaks) e David Kowalski (também conhecido como xleaks7) postou um Pixel 7 hoje.

Esses vazamentos de renderização não oficiais geralmente são baseados em medições que o Google precisa enviar a terceiros para que as extensões (como casos) estejam prontas para suas datas de lançamento. Isso significa que a forma de tudo tem que ser precisa até um milímetro, mas detalhes minuciosos (como materiais, cores ou o posicionamento das lentes da câmera dentro do bloco da câmera) ainda podem estar no ar.

Mesmo com essas ressalvas, não há como contornar o quadro geral que ambas as renderizações apresentam: o Pixel 7 se parece com o Pixel 6. Adoramos Pixel 6 design, então trazer isso para o Pixel 7 é o melhor resultado que poderíamos esperar. Próximo intermediário Pixel 6A Espera-se também que siga a mesma ideia de design. Já terminamos nossa análise do Pixel 6 dizendo: “Esperamos que este seja um novo começo para o hardware do Google: o início de um roteiro de produto estável e coerente, design de hardware consistente e um importante processo ano a ano”. Até agora, parece que estamos obtendo toda a estabilidade e consistência que esperávamos.

Ter designs semelhantes de ano para ano para dispositivos é padrão para a maioria dos fabricantes de hardware profissionais. Mas isso é Google Estamos falando sobre isso, então esse nível de estabilidade e coesão é realmente um marco importante. Anteriormente, os esforços de hardware de telefone do Google eram tão tumultuados de ano para ano que esse nível de consistência era impossível.

O pixel 1 O XL foi construído pela HTC, assim como o Pixel 2 XL Construído pela LG, então os telefones não têm quase nada em comum. Com Pixel 3, Fabricação mudou-se para a Foxconn, Assim como o iPhone, também em 2018, o Google fez um acordo de US$ 1,1 bilhão para comprar Um grande pedaço Da equipe de engenharia de smartphones da HTC. Próximo ano , Pixel 4 E 4 telefones XL foram os primeiros lançamentos desde o Pixel 1 a parecer um par de dispositivos. Então escolha o google Para contornar o principal mercado de smartphones Pixel 5. A mudança do Pixel 6 para o Pixel 7 parece o primeiro ciclo de telefone principal do Google, onde tudo não foi reiniciado e recomeçado. Isso é progresso! Pode ser um progresso mais lento do que se esperava de uma empresa de quase US$ 2 trilhões, mas Ele é progresso.

Falando em continuidade, o Pixel 6 apresentou o Google Tensor SoC, que foi feito em colaboração com a divisão Exynos da Samsung. Para o Pixel 7, sabemos que o Tensor 2 já está funcionando. 9to5Google Ele foi capaz de desenterrar alguns nomes de código e números de modelo relacionados ao chip, que deve ser enviado com um “Exynos Modem 5300” não anunciado.

Os detalhes do bloco de câmera nessas primeiras renderizações são sempre as partes mais instáveis, mas ambos os modelos mostram grandes orifícios de lente que podem indicar hardware de câmera atualizado. Novamente, atualizar o hardware da câmera todo ano é normal para a maioria dos fabricantes, mas isso seria um grande ponto de maturidade para os dispositivos do Google, que anteriormente reciclavam o sensor Sony IMX362/3 nos Pixel 2, 3, 4 e 5. Parece que o Google movido A janela mmWave está na borda superior do telefone em ambos os modelos. Atualmente, a janela é um grande buraco de plástico no meio do telefone e, nesses displays, a janela é movida para o lado.