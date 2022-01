Variável Omicron: estes são os sintomas mais comuns

Os sintomas típicos do COVID-19 agora são conhecidos e incluem tosse, febre e perda de paladar ou olfato.

Mas A variante omicron do COVID-19 Apresenta-se de uma forma que imita mais o resfriado comum do que as cepas originais de COVID, especialmente naqueles que foram vacinados, dificultando a distinção sem testes para COVID-19.

Os principais sintomas de uma variável omicron De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) E Outras fontes a seguir:

tosse

Aglomeração

Nariz escorrendo

Dor de garganta ou coçar

suor noturno

fadiga

Aqueles que testam positivo para a variante omicron do COVID-19 são menos propensos a perder o sabor ou o cheiro, em comparação com as cepas de COVID de 2020 e a maior parte de 2021.

Mas eles são mais propensos a ter os sintomas únicos de suores noturnos.

“As pessoas não relatam perda de paladar ou olfato na mesma medida com o omicron como faziam com variantes anteriores”, Dr. John Torres, correspondente médico chefe da NBC News, disse ao The Today Show. “Mas as pessoas relatam suores noturnos, que é um sintoma muito estranho que dizem ter.”

Os sintomas podem ser semelhantes em pacientes vacinados e não vacinados, mas a gravidade dos sintomas pode variar de acordo com o estado vacinal do paciente.

Especialistas gostam Lorena Garcia, epidemiologista e professora de saúde pública, disse à UC Davis Health Os sintomas tendem a ser mais leves em pacientes vacinados, enquanto as pessoas não vacinadas podem apresentar sintomas “muito graves”, levando à hospitalização ou mesmo à morte.

