Vanguard presta homenagem ao moderno meme de guerra

As pessoas não lembram muito a partir de Call of Duty: Advanced Warfare, mas eles se lembram da cena incrivelmente estranha em que o jogo pede ao jogador para pressionar F para prestar homenagem durante um funeral triste. Sete anos depois, o infame meme ressurgiu como uma conquista em Call of Duty: Vanguard.

Como primeiro visto por com nervuras, um clipe compartilhado por um jogador em programas online escudo de prata Eles apareceram com a letra F após se explodirem acidentalmente com uma granada. Talvez esta seja a mais recente evidência de que Chamada à ação Ele está no seu melhor quando está longe de tentar comentar sobre algo sério.

A frase “pressione F para prestar homenagem” explodiu em parte porque os gestos robóticos na direção da tristeza quebraram completamente o clima da cena sombria. Ao mesmo tempo, é comovente como o governo dos EUA passou a última década espalhando frases vazias como “apoio às tropas” para evitar todo escrutínio e responsabilidade quando se trata de militares fazendo coisas más. Nos anos desde que se tornou a resposta certa para expressar dor falsa em chips que realmente não importam.

Como jogos de computador Pontos, críticas e Até Conan O’Brien zombou do momento em que guerra avançada Ele saiu, e desde então foi solo, alcançando o status de meme em lugares como Twitch, onde os espectadores rotineiramente se atrapalham conversando com Fs sempre que algo ruim acontece.

G / O Media pode obter comissão

Resta saber se os jogadores irão pressionar a tecla F ou não Call of Duty: Vanguard Nas semanas que vem. Os comentários sobre o jogo foram misturados até agora, com algumas críticas Elogios multijogador E modos de zumbi Ao encontrar a campanha A Uma confusão de picos altos e vales baixos. vanguardaÉ, claro, o primeiro jogo da série a chegar depois de um Um processo na Califórnia apresentou queixas de assédio sexual, discriminação e racismo na editora do jogo durante o verão.