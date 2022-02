Valery Gergiev, apoiador de Putin, não atuará no Carnegie Hall

Em 2012, Gergiev apareceu em um anúncio de televisão para a terceira campanha presidencial de Putin. Em 2014, ele assinou uma petição elogiando a anexação da Crimeia, depois que o Ministério da Cultura da Rússia nomeado Artistas e intelectuais seniores para sugerir seu apoio a esta etapa. “A Ucrânia é para nós uma parte essencial do nosso espaço cultural, no qual crescemos e no qual vivemos até agora”, disse Gergiev, segundo um jornal estatal, na época.

Atualizada 24 de fevereiro de 2022, 18h ET

Em 2016, o Sr. Gergiev Dirigiu Um concerto patriótico na cidade síria de Palmyra, logo após os ataques aéreos russos que ajudaram a expulsar o Estado Islâmico da cidade. Na televisão russa, o show incluiu vídeos das atrocidades do Estado Islâmico, como parte de um esforço de propaganda para aumentar o orgulho do papel militar da Rússia no exterior, inclusive em seu apoio ao governo do presidente sírio Bashar al-Assad. Putin foi visto agradecendo aos músicos por meio de um link de vídeo de sua casa de férias no Mar Negro.

Nos últimos dias, Gergiev também esteve sob pressão na Europa, onde mantém uma agenda lotada de turnês. Autoridades de Milão disseram na quinta-feira que ele deve condenar a invasão ou enfrentar a possibilidade de seus compromissos com o Teatro alla Scala, onde liderou a ópera “Rainha de Espadas”, de Tchaikovsky, ser rescindido, segundo relatos da mídia italiana.

A Orquestra Filarmônica de Viena disse recentemente há alguns dias que Gergiev era um artista talentoso e subiria ao pódio nas datas de Carnegie. “Ele é um instrumentista, não um político”, disse Daniel Froschauer, chefe da orquestra, em entrevista no domingo ao New York Times.

Clive Gillinson, presidente-executivo e diretor técnico da Carnegie, também já havia oferecido seu apoio a Gergiev, dizendo que ele não deveria ser punido por expressar suas opiniões políticas.

“Por que os artistas deveriam ser as únicas pessoas no mundo que não podem ter opiniões políticas?” Sr. Gillinson disse em uma entrevista ao The Times em setembro. “Meu ponto é que você julga as pessoas apenas em sua arte.”