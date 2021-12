Uma noite celta maravilhosa em Portugal

Para uma equipe que joga em um país pequeno como a Escócia, céltico Às vezes, eles esfaquearam mais do que seu peso nas competições europeias. O Hoops chegou à final da Velha Copa da Europa duas vezes no final dos anos 60 e início dos 70 e, claro, venceu a final em 1967.

O Celtic então lutou para igualar essas conquistas notáveis, e o clube demorou até 2003 para chegar à terceira final europeia, um momento que os torcedores do Celtic sempre se lembrarão.

A rota do Celtic para as semifinais da Copa UEFA de 2003 não foi fácil. Hoops enfrentou duas equipes inglesas, Blackburn e Liverpool, e derrotou ambas.

No intervalo foi um empate difícil contra Zelda Vigo e um empate contra o time alemão Stuttgart. A equipe de Martin O’Neill foi capaz de liderar todos os jogos até as últimas quatro da partida contra o Bovista de Portugal.

O Celtic pode ter se tornado um dos favoritos do jogo porque o Bovista não tinha o nome de times ingleses, espanhóis e alemães que haviam enfrentado. Mas a primeira mão em Hoops Celtic Park foi difícil.

Ju வா s Valkeran marcou o único gol do jogo para Portugal, mas Henrique Larson empatou, mas falhou um pênalti depois que o jogo terminou com um empate em 1-1.

YouTube: Celtic 1 Bovista 1 10 de abril de 2003

Como resultado do empate na primeira mão, o Celtic sabia que tinha de marcar em Portugal para avançar para a final da primeira Taça da Europa em 33 anos e, felizmente, tinha um homem talentoso em campo. Para fazer isso.

Henrik Larson já era um grande Celtic antes do jogo contra o Bovista, mas o seu desempenho na segunda mão das meias-finais ajudou a transformá-lo numa lenda.

O Hoops lutou para vencer o Bovista no jogo e, com o passar dos minutos, o jogo parecia terminar sem um gol, com os Meninos sendo eliminados a um passo da final. Mas Larson tinha outras idéias.

Larson tentou jogar contra John Hortson aos 78 minutos do jogo. No entanto, o passe foi bloqueado e ele encontrou o caminho de volta para o atacante, que aproveitou a sorte para rolar a bola para o fundo da rede, longe do goleiro, e empurrou para dentro. A parte de trás da web.

YouTube: Henrik Larson (Celtic) – 24/04/2003 – Bovista-POR 0x1 Celtic – 1 gol

O gol gerou no estádio cenas frenéticas de comemoração por jogadores, treinadores e torcedores do Celtic, sem dúvida refletido por quem assistiu ao jogo em casa. O Hoops conseguiu reter os minutos restantes do jogo e chegar à final do torneio que o Porto esperava.

O objetivo de Larson compilou todas as coisas boas sobre o jogador. Ele estava calmo em uma situação estressante e encontrou forças para exercer força suficiente no chute, apesar da pressão que o goleiro não conseguiu impedir.

Isso deve ficar aquém de um dos melhores gols do Celtic de Larson, pelo que significa. O seu desempenho na final da Taça UEFA frente ao Porto foi bom por vários motivos, mas era uma história para outro dia