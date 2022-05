Uma mancha solar “mista” acaba de liberar uma enorme explosão solar

Os cientistas estão monitorando uma mancha solar que desencadeou um surto de Categoria X durante uma “crise de identidade”, de acordo com SpaceWeather.com.

A aurora boreal é possível se uma massa coronal de partículas carregadas emana da mancha solar “híbrida” AR3006, que direcionou sua explosão brilhante para Terra Terça-feira (10 de maio) às 9h55 EDT (1355 GMT).

O brilho foi capturado na câmera pela NASA Observatório de Dinâmica Solar e estimular uma Alerta de emissão de rádio pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), um apagão de rádio de ondas curtas na região do Oceano Atlântico.

O sol produziu um brilho de classe X em 10 de maio de 2022. (Crédito da imagem: NASA/SDO/ESA/helioviewer.org)

A polaridade do AR3006 é o oposto do que os cientistas esperam, tornando as manchas solares ‘interessantes e perigosas’, SpaceWeather.com anunciante. (polaridade das manchas solares governado pelo ciclo solar atual.) “Se o AR3006 entrar em erupção hoje, seria geo-eficaz. A mancha solar está voltada diretamente para a Terra”, acrescentou o site.

De acordo com o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, que monitora as explosões solares e outras erupções, uma ejeção de massa coronal (CME) pode seguir o brilho de hoje. Massas ejetadas coronais são explosões maciças de material solar explodidas pelo sol, e os cientistas podem prever se seguirão um brilho com base na assinatura de rádio. Por volta das 12h EST (1700 GMT), A agência disse que o CME “pode ​​ser provável”, aguardando mais feedback.

Geralmente, A aurora boreal pode acontecer Se o CME cruza com as linhas do campo magnético do nosso planeta. O resultado é geralmente um show de céu inofensivo com partículas de gás brilhando na atmosfera.

O flare de hoje é classificado como um evento de classe X1.5, o que o coloca no lado fraco da classe mais forte de flare. O sol lançou várias explosões de aproximadamente a mesma força no mês passado, juntamente com um grupo de bombas de tamanho médio. O pico da atividade do Sol é esperado em 2025, mas há muitas manchas solares em sua superfície no momento.

O sol produziu uma explosão solar de classe X em 10 de maio de 2022. (Crédito da imagem: NASA/SDO/ESA/helioviewer.org)

Em casos raros, os CMEs podem gerar problemas com infraestrutura eficiente, como linhas de energia e satélites, e é por isso que os cientistas ficam de olho no clima espacial com muitas das missões voltadas para o nosso sol.

Tanto a NASA quanto a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) monitoram o sol o tempo todo; Além disso, a NASA opera Sonda Solar Parker A missão, que ocorre periodicamente perto do nosso sol, é entender como a atmosfera externa extremamente quente afeta as explosões solares e outros fenômenos.

