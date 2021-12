“Uma ideia mal executada para os ricos”

por anos, Disney Foi inflado muito caro e opressor Star Wars Hotel No Walt Disney World. Mas agora, com a data de estreia se aproximando, uma espiada nos hackers preocupa os fãs de que o luxuoso resort espacial seja o mais recente filme fracassado da Disney.

a Galaxy Starcruiser É o conceito de hotel mais ambicioso da Disney até hoje. Os hóspedes devem reservar 2 noites – o que quase vai atrasá-lo 5000 dolares para duas pessoas Ou US $ 6.000 para uma família de quatro pessoas – e eles passarão a maior parte do tempo dentro de um resort de nave espacial, como um cruzeiro. Há uma “jornada” para a parte Galaxy’s Edge da Disney World, enquanto o restante da estadia inclui interações com os personagens, treinamento com sabre de luz (mais sobre isso depois) e restaurantes exclusivos.

Com o alto preço e as grandes promessas da Disney, os fãs de Star Wars estavam esperando uma experiência incrível de mudança de vida. Com a aproximação do primeiro dia de março de 2022, vislumbres do produto final foram decepcionantes. O visual do hotel foi criticado por parecer plástico e barato, e a recepção do vídeo peek foi tão ruim que, desde então, desapareceu do canal da Disney no YouTube.

Cortesia da Disney

O vídeo mostrava o ator Sean Giambron de “The Goldbergs” em turnê com algumas das características da nave, que parece vazia e higienizada para o universo de Star Wars, e ouvindo uma estranha apresentação musical. (Outro usuário carregou um arquivo Vídeo excluído aqui.) A promoção levou um usuário do Twitter a comentar: “Irmão, isso não é Guerra nas Estrelas, são ‘Conflitos Espaciais’.”

Os fãs responderam da mesma forma a uma demonstração do presidente dos Parques Disney, Josh Damaru, testando seu treinamento com sabre de luz. Em vez de uma aventura exuberante e hiper-realista, o treinamento consistia em um sabre de luz padrão e alguns lasers.

Os comentários no vídeo do YouTube são geralmente negativos, com um dos principais comentários afirmando: “Se fosse gratuito, não tenho certeza se teria que esperar 30 minutos para obtê-lo, muito menos gastar milhares de dólares. É totalmente ideia mal executada para os ricos. “.”





As coisas pioraram esta semana quando a Disney lançou o vídeo de boas-vindas para convidados reservados, que mostra um personagem que ainda não faz parte do universo Star Wars. Endario Zinn, um representante do Starcruiser, definitivamente parece dentro do seu orçamento com maquiagem roxa barata e um iPhone de tecnologia espacial claramente adaptado. Alguns fãs nas redes sociais também notaram que os olhos do ator parecem se mover da esquerda para a direita, como se você estivesse lendo um teleprompter.

As reservas foram feitas rapidamente quando o hotel foi anunciado, mas agora, com o prazo de cancelamento de 90 dias se aproximando, as pessoas parecem estar se esquivando de seus compromissos caros; Vários slots começaram a aparecer em março, abril e junho.

“Muito obrigado à Disney por fazer tudo o que pode para não sentir que estou perdendo a oportunidade de comprar um hotel Star Wars”, a blogueira Alicia Stella escreveu no twitter. “Estou grato por seus esforços.”