Uma espaçonave russa Soyuz com dois astronautas e um astronauta americano atracando na Estação Espacial Internacional Notícias espaciais

As Estações Espaciais Internacionais continuam a ser um local de cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia em meio às tensões sobre a Ucrânia.

Dois astronautas russos e um astronauta dos Estados Unidos reuniram-se com a Estação Espacial Internacional (ISS) após o lançamento do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, em meio às crescentes tensões entre Moscou e Washington devido à invasão da Ucrânia.

A agência espacial russa Roscosmos disse que os astronautas Oleg Kononenko e Nikolai Chub e o astronauta americano da NASA Loral O’Hara lançaram na sexta-feira a bordo da espaçonave Soyuz MS-24.

A Agência Espacial Russa informou que a tripulação chegou à Estação Espacial Internacional três horas depois, às 18h53 GMT.

Na estação orbital, o trio se juntará à tripulação composta por três russos, dois americanos e um japonês, além de um representante da Agência Espacial Europeia.

A Estação Espacial Internacional continua a ser um local raro para a cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia, cujas relações ruíram depois de Moscovo ter lançado o seu ataque à Ucrânia no ano passado.

O russo Kononenko aludiu às tensas tensões geopolíticas durante uma entrevista coletiva antes do voo na quinta-feira, dizendo que “ao contrário da Terra”, astronautas e astronautas cuidam uns dos outros no espaço.

“Lá nos ouvimos, nos entendemos e somos muito sensíveis aos nossos relacionamentos”, disse ele. “Nós sempre cuidamos uns dos outros.”

O’Hara, dos Estados Unidos, elogiou o “legado” da estação e disse que ela estava unindo os países.

“A chegada de três novos tripulantes às sete pessoas já a bordo da Expedição 69 aumenta temporariamente a população da estação para 10”, disse a NASA depois que a espaçonave Soyuz atracou na Estação Espacial Internacional.

Kononenko, 59, e Chubb, 39, estão programados para passar um ano a bordo da Estação Espacial Internacional, enquanto O’Hara, 40, passará seis meses a bordo da estação. Esta foi a primeira missão de O’Hara e Chubb ao espaço.

O Comandante da Missão Kononenko está fazendo sua quinta viagem à estação espacial em órbita.

Ao final de sua estada de um ano, Kononenko estabelecerá um novo recorde de maior tempo no espaço, mais de mil dias.

Chubb disse que a viagem espacial era o seu “sonho de infância” e que dedicou “toda a sua vida” para alcançar esse objetivo.

O lançamento de sexta-feira foi o primeiro do tipo para a Rússia desde a perda do módulo russo Luna-25 no mês passado, que caiu na superfície da Lua após um acidente durante manobras de pré-pouso, causando grande constrangimento a Moscou.

A missão Luna-25 pretendia assinalar o regresso da Rússia à exploração lunar independente, face aos problemas financeiros, aos escândalos de corrupção e ao seu crescente isolamento do Ocidente no meio da guerra contra a Ucrânia.

Moscou pousou uma sonda na Lua pela última vez em 1976, antes de se afastar da exploração lunar em favor de missões a Vênus e da construção da estação espacial Mir.