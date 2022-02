Uma enorme explosão solar capturada por uma espaçonave movida a energia solar

Agência Espacial Europeia /[{” attribute=””>NASA Solar Orbiter spacecraft has captured the largest solar prominence eruption ever observed in a single image together with the full solar disc.

Solar prominences are large structures of tangled magnetic field lines that keep dense concentrations of solar plasma suspended above the Sun’s surface, sometimes taking the form of arching loops. They are often associated with coronal mass ejections, which if directed towards Earth, can wreak havoc with our technology and everyday lives.

Este último evento ocorreu em 15 de fevereiro de 2022 e se estendeu por milhões de quilômetros no espaço. A ejeção de massa coronal não foi direcionada à Terra. Na verdade, está se afastando de nós. Não há vestígios da erupção no disco solar voltado para a espaçonave – que atualmente está se aproximando da linha da Terra e do Sol – o que significa que deve ter se originado do lado do Sol voltado para nós.

As fotos foram tiradas pelo “Full Sun Imager” (FSI) de . Imagem UV extrema (EUI) no Solar Orbiter. O FSI foi projetado para observar o disco solar completo mesmo durante passagens próximas ao Sol, como durante o próximo corredor do periélio no próximo mês. Na maior aproximação em 26 de março, que verá a espaçonave passar dentro de 0,3 vezes a distância entre o Sol e a Terra, o Sol preencherá uma porção muito maior do campo de visão do telescópio. No momento, ainda há muita “margem de largura” ao redor do disco, permitindo que detalhes incríveis sejam capturados pelo FSI por cerca de 3,5 milhões de km, que é cinco vezes o raio do Sol.

Outros telescópios espaciais, como ESA/NASA SOHO . satélite Você costuma ver atividade solar assim, mas mais perto do sol ou mais longe pela membrana, que bloqueia o brilho do disco solar para permitir imagens detalhadas da própria coroa. Assim, a proeminência observada pelo Solar Orbiter é o maior evento do gênero capturado em um único campo de visão junto com o disco solar, abrindo novas possibilidades para aprender como eventos como esses se relacionam com o disco solar pela primeira vez. Ao mesmo tempo, SOHO Pode fornecer vistas complementares para distâncias maiores.

Houve também outras missões espaciais observando o evento, incluindo a Parker Solar Probe da NASA. Na próxima semana, o Solar Orbiter e o Parker Solar Probe realizarão observações personalizadas conjuntas durante a passagem do periélio de Parker.

Até naves não dedicadas à ciência solar sentiram sua explosão – Agência Espacial Européia /[{” attribute=””>JAXA BepiColombo mission, currently in the vicinity of Mercury’s orbit – detected a massive increase in the readings for electrons, protons, and heavy ions with its radiation monitor.

And while this event did not send a blast of deadly particles towards Earth, it is an important reminder of the unpredictable nature of the Sun and the importance of understanding and monitoring its behavior. Together with ESA’s future dedicated space weather mission Vigil, which will provide unique views of events like these, we can better protect our home planet from the Sun’s violent outbursts.