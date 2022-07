Uma advogada da cidade de Nova York realizou seus sonhos de hospitalidade em Hamptons

Os Hamptons estão agora em pleno andamento, e Sylvia Wong definitivamente se sente uma dona O Roundtree Hotel em Amagansett. Para a advogada de Nova York, o caminho para o hoteleiro foi uma curva bastante sinuosa, mas natural, devido ao seu amor por viagens.

Depois de estudar direito na Universidade de Nova York, Wong começou sua carreira na Paul, Weiss, Rifkind e Wharton & Garrison, um escritório de advocacia de grande porte que se concentra em fusões e aquisições, representando clientes que adquiriram ou venderam negócios.

“Como uma jovem advogada, foi um grande aprendizado trabalhar ao lado de alguns dos melhores advogados americanos que são inteligentes, criativos e focados no cliente”, disse ela, observando que, embora fosse um trabalho exigente, ajudou-a a construir uma base competências nas áreas jurídica e comercial, bem como o desenvolvimento pessoal. “Penso naqueles anos com boas lembranças.”

Wong então ingressou na IBM e ficou na Ásia por cerca de 10 anos. Em 2012, ela retornou a Nova York e foi nomeada Diretora de Conformidade, liderando o programa global de ética e conformidade da empresa.

Então, em 2015, foi outro ponto de virada: Wong foi contratado pela Western Technology Investment, uma empresa de investimentos privados com um grande portfólio imobiliário. Enquanto a empresa procurava crescer, a hospitalidade tornou-se uma extensão orgânica de suas propriedades, assim como a de Wong.

“Viajar sempre foi um dos meus interesses”, disse ela. “Tive a sorte de ter tido a oportunidade de visitar tantos lugares maravilhosos ao redor do mundo. Tantas boas lembranças são de visitas a lugares interessantes e estadias em pequenos hotéis que oferecem luxo simples e excelente serviço.”

O plano inicial de Wong não era abrir uma loja nos Hamptons, especificamente, mas uma listagem de propriedades online mudou tudo isso no início de 2019. Na época, o hotel era agora uma propriedade familiar chamada Gansett Green Manor, e por um inverno fim de semana, levei Hampton Jitney para ver de perto. “Jitney estacionou do outro lado da rua da propriedade. Ainda me lembro vividamente da frescura do ar – estava um dia lindo e frio.” começou a explorar os terrenos da propriedade, eu me apaixonei por ele instantaneamente. “Seu gramado extenso e terras agrícolas circundantes proporcionam um ambiente tranquilo e tranquilo”, acrescentou. “No entanto, fica na Main Street, perto de ótimas lojas e restaurantes locais, e apenas uma curta caminhada ou passeio de bicicleta de quilômetros de belas praias de areia branca.” “

Wong também foi atraído pela história da propriedade. “Foi a casa de uma das primeiras quatro famílias que se estabeleceram em Amagansett por volta de 1650 – temos um celeiro e várias casas com centenas de anos.”

Após a compra do imóvel, o processo de renovação provou ser muito bem sucedido. “Havia muito trabalho a ser feito, e ter tantas estruturas históricas na propriedade tornou o processo muito mais chato”, disse Wong, observando que a pandemia criou um conjunto adicional de obstáculos.

“Na metade do processo, o estado de Nova York suspendeu a maioria dos projetos de construção, exceto por um conjunto muito específico de projetos, e não conseguimos determinar se poderíamos ou não avançar, então paramos com cautela sem saber quando iríamos. poder terminar ou mesmo retomar o trabalho que estava acontecendo. Estávamos fazendo isso.” No final, eles foram capazes de concluir as reformas atrás do cronograma original. Em 2022, a Roundtree inaugurou o Beach House, um complexo de dois condomínios a poucos minutos da propriedade principal anteriormente de propriedade do dramaturgo Neil Simon.

“Além de garantir que a experiência de nossos hóspedes seja tudo o que queríamos, tivemos que descobrir como criar um ambiente em que nossos hóspedes se sentissem seguros e a melhor forma de protegê-los. nenhum livro de regras a seguir”, disse Wong.

Felizmente, quando o hotel abriu suas portas em junho de 2020, tudo se encaixou.

“Decidimos adotar uma abordagem simples – fazer o que normalmente faríamos se estivéssemos recebendo amigos e entes queridos. Quando abrimos, não tínhamos reservas. Estávamos tão ocupados que nem tivemos tempo para nos preocupar”, ela disse. “Muito em breve, quando encontramos os primeiros convidados, fomos recebidos com uma tremenda apreciação e apoio da parte deles.”

Em seu primeiro ano de negócios, cerca de 80% de seus hóspedes vieram da cidade de Nova York e da região dos três estados. Agora, isso representa metade de seus convidados, com o resto migrando para a Costa Oeste, Texas, Flórida e “mais recentemente alguns” da Europa.

“Para aqueles que sempre tiveram o sonho de abrir uma pousada, Wong encontra sua vantagem secreta em lembrar as pequenas coisas.

“Na minha opinião, paixão, originalidade e atenção aos detalhes são alguns dos fatores críticos de sucesso”, disse ela. “Você deve amar o que faz. É um trabalho exigente, mas não vai se sentir assim quando você gosta. Faça sua pesquisa e use os recursos disponíveis em termos de conhecimento pessoal, contatos e oportunidades de orientação.”

O empresário também enfatiza a importância de aprender com as experiências de vida “para criar uma visão de como você deseja que seja a experiência do hóspede e o que você deseja que os hóspedes tirem do tempo que passam em sua propriedade”.

No processo de criação de Roundtree, Wong teve inúmeras pessoas dizendo a ela “é sempre assim que foi feito”. No entanto, confiar em sua intuição para determinar o certo do errado foi inestimável.

“É importante ouvir os conselhos, mas tomar suas próprias decisões depois”, disse ela. “Faça perguntas, seja curioso e confie em sua intuição.”