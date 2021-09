Um vulcão entrou em erupção na ilha espanhola de La Palma, expelindo lava e forçando milhares de pessoas a evacuarem

A lava continuou a fluir lentamente de um vulcão em erupção nas Ilhas Canárias da Espanha, no noroeste da África, mas o chefe do governo regional disse na segunda-feira que não esperava baixas na área depois que quase 5.000 pessoas foram evacuadas. A lava na ilha de La Palma estava fluindo em direção ao mar, movendo-se a 2.300 pés por hora, de acordo com o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias.

O primeiro-ministro das Ilhas Canárias, Angel Victor Torres, disse à rádio SER que a lava estava se movendo em duas faixas através de uma área quase desabitada. A organização afirmou que cerca de 20 casas isoladas foram destruídas.

O Monte Cumbre Vieja em El Paso entra em erupção, liberando nuvens de fumaça, cinzas e lava, conforme visto de Los Llanos de Arridan, na ilha canária de La Palma, no domingo, 19 de setembro de 2021. DESIREE MARTIN / AFP via Getty Images



“Não esperamos mais erupções”, disse Torres, acrescentando que o tráfego aéreo na área não foi afetado.

“Haverá danos materiais significativos”, disse ele. Esperamos que não haja ferimentos pessoais. “

A erupção abriu duas fissuras a cerca de 200 metros de distância. Autoridades disseram que as correntes de lava provavelmente se fundirão antes de chegarem ao mar.

Lava entrou na cidade de Los Llanos de Aridan, que fica perto do vulcão. Noelia Garcia, a prefeita da cidade, disse que as pessoas foram evacuadas de suas casas para a costa.

Especialistas disseram que a erupção vulcânica pode durar semanas ou até meses.

A lava flui atrás das casas após a erupção de um vulcão no Parque Nacional Cumbre Vieja, em Los Llanos de Arridan, na ilha canária de La Palma, em 20 de setembro de 2021. Borja Suarez / Reuters



As pessoas em La Palma vivem principalmente da agricultura.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, deve visitar a área afetada na segunda-feira, depois de cancelar sua viagem a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas.

O vulcão entrou em erupção no domingo, após uma semana de atividade sísmica acumulada. O Instituto Vulcânico das Ilhas Canárias relatou a primeira erupção de um vulcão próximo ao extremo sul da ilha, que sofreu uma erupção vulcânica pela última vez em 1971.

Enormes plumas vermelhas cobertas com fumaça preta e branca irromperam ao longo da cordilheira vulcânica Cumbre Vieja, que os cientistas têm observado de perto após a lava derretida acumulada sob a superfície e dias de pequenos terremotos.

As autoridades evacuaram mais de 5.000 pessoas até a manhã de segunda-feira, mas a Guarda Civil Espanhola disse no dia anterior que pode precisar evacuar até 10.000 pessoas no total.

Uma casa queimada pela lava de um vulcão em erupção no Parque Nacional Cumbre Vieja em Los Llanos de Arridan, nas Ilhas Canárias de La Palma, 20 de setembro de 2021. Borja Suarez / Reuters



La Palma, com uma população de 85.000 habitantes, é uma das oito ilhas vulcânicas do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, na costa oeste da África. As ilhas estão localizadas no ponto mais próximo, a 60 milhas de Marrocos.

Um terremoto de magnitude 4,2 foi registrado antes da erupção vulcânica, que ocorreu em uma área conhecida como Cabeza de Vaca na encosta oeste, onde as colinas descem até a costa. À medida que as erupções continuavam, dois magmas abertos expeliram um bocado de magma vermelho no ar, que então fluiu em riachos estreitos pela encosta da montanha.

Carlotta Martin estava na fazenda de sua família em Toddock, em uma encosta do local da explosão, quando ouviu uma grande explosão.

“Quando vimos a nuvem de fumaça, pensamos que não poderia ser real, mas ela continuou crescendo e sabíamos que tínhamos que sair de lá”, disse ela à Associated Press. “Você sai, mas também olha para trás porque quer ver o que acontece. Ninguém sabe como os fluxos de lava diminuirão, mas nosso terreno e muitas casas na área podem estar a caminho.”

Ondas de fumaça no vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, Espanha, no domingo, 19 de setembro de 2021. Jonathan Rodriguez / AP



A última erupção do vulcão La Palma, há 50 anos, durou pouco mais de três semanas. A última erupção vulcânica ocorreu em todas as Ilhas Canárias subaquáticas na costa da Ilha de El Hierro em 2011. A erupção durou cinco meses.

“O material parece ser muito líquido e os fluxos de lava chegarão ao mar mais cedo ou mais tarde”, disse o vulcanologista Vicente Soler, do Conselho Supremo da Espanha. Uma parte da costa sudoeste da ilha está sob risco de deslizamentos de terra e queda de rochas, disse o comitê científico do plano de prevenção do vulcão.