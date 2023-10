Um ucraniano liga para o suporte técnico russo pedindo ajuda para apreender o tanque

Tanques russos T-72B3 em ensaio de desfile militar em 2020. Victor Vitulsky/Epsilon via Getty Images

Um soldado ucraniano contatou o suporte técnico russo depois que um tanque russo capturado não deu partida, segundo a Forbes.

O pessoal de apoio parecia não saber que estava a falar com um cidadão ucraniano e ofereceu a sua ajuda.

A Ucrânia apreendeu tanques russos e os redirecionou para uso próprio.

Um oficial ucraniano decidiu entrar em contato com o suporte técnico russo para obter ajuda quando encontrou problemas ao operar um tanque russo capturado.

O oficial, cujo indicativo é Kochevnik, é visto em vídeo Fazendo o que pareciam ser ligações de phishing para funcionários que trabalham na fabricante russa de tanques Uralvagonzavod. Os vídeos foram postados no YouTube por Militarnyi, um meio de comunicação com sede na Ucrânia que faz reportagens sobre a guerra.

Koshevnik disse que teve problemas com seu tanque russo T-72B3, modelo amplamente utilizado pelo exército russo. O T-72B3 também é a versão mais avançada dos tanques T-72 da era soviética.

O vídeo que Forbes Um relatório publicado no domingo não especificou quando ou onde Kochevnik e seus colegas soldados ucranianos apreenderam o tanque. O Insider não conseguiu verificar de forma independente para quem Kochevnik ligou e quando a ligação foi feita.

Koshevnik primeiro convocou uma pessoa que ele disse ser um dos funcionários de Uralvagonzavod, Alexander Anatolyevich. Durante a ligação, Koshevnik fez uma série de reclamações sobre o tanque, desde como ele vomitava óleo até seus compressores defeituosos.

“Sou o comandante de um grupo blindado e o problema é que simplesmente não podemos operá-lo”, disse Koshevnik no vídeo, segundo a Forbes.

Anatolyevich parecia não saber que estava falando com um soldado ucraniano. Ele garantiu a Kochevnik que levantaria as questões de Kochevnik ao departamento de design e ao fabricante do motor, de acordo com uma tradução da Forbes.

Na segunda metade do vídeo, Koshevnik fez contato com quem ele alegou ser o diretor do Uralvagonzavod, Andrei Abakumov. Abakumov pode ser ouvido pedindo a Kochevnik que relate problemas com o tanque por meio de mensagem do WhatsApp, segundo a Forbes.

Tal como Anatolyevich, Abakumov parecia não saber que Koshevnik era ucraniano. Koshevnik mais tarde revelou sua identidade aos dois homens no final das ligações.

“Olha, eu sou o comandante do grupo blindado K-2. Este é o 2º batalhão mecanizado da 54ª brigada mecanizada da Ucrânia”, disse Koshevnik a Anatolyevich.

Koshevnik acrescentou: “Quando levarmos mais desses tanques como lembranças, nós os tornaremos melhores para que seja mais fácil operá-los. Concordo? Muito obrigado. Cuidem-se. Glória à Ucrânia.”

O exército russo perdeu dois terços dos seus tanques desde a invasão da Ucrânia, de acordo com um site de inteligência de código aberto baseado na Holanda. órix.

Jacob Janowski, analista militar da Oryx, disse ao Insider em maio que a Rússia inicialmente tinha cerca de 3.000 tanques operacionais quando a guerra começou. Os russos perderam pelo menos 2.329 tanques, segundo dados de 2022 ORIX.

Além de destruir os tanques, os ucranianos também os reaproveitaram para uso próprio.

Michael KaufmanO diretor do Programa de Estudos Russos do Centro de Análises Navais disse em março que a Ucrânia capturou e usou tanques russos T-80.

“Eles eram fáceis de identificar”, disse Kaufman, que discursava em uma conferência. “Podia-se ver uma unidade inteira composta apenas por tanques russos capturados”. Aconteceu Organizado pelo Carnegie Endowment for International Peace.

Representantes do Ministério da Defesa russo não responderam imediatamente a um pedido de comentários do Insider enviado fora do horário comercial normal.