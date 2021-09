Um tesouro de moedas romanas descoberto na costa espanhola por mergulhadores amadores

(CNN) – Dois mergulhadores amadores encontraram um dos maiores mergulhadores grupos do romano Moedas Na Europa, na costa leste da Espanha.

Luis Lens e Cesar Jimeno estavam mergulhando com snorkel na Ilha de Portitxol, na Zabia Em 24 de agosto, quando eles encontraram oito moedas, antes de mais mergulhos por parte dos arqueólogos devolveram outras 45 moedas, de acordo com um comunicado de imprensa da Universidade de Alicante na terça-feira.

Em seguida, cientistas do Instituto de Arqueologia e Patrimônio Histórico da Universidade analisaram as moedas perfeitamente preservadas, datadas entre o final do século IV e o início do século V.

As moedas estavam em tão boas condições que as inscrições eram legíveis, permitindo à equipe identificar moedas do reinado de vários imperadores romanos.

Três datas de Valentiniano I, sete de Valentiniano II, 15 de Teodósio I, 17 de Arcádio, 10 de Honório e há uma moeda não identificada.

Os arqueólogos farão mais escavações no local nas próximas semanas. Universidade de Alicante

Além das moedas, os mergulhadores encontraram três parafusos, provavelmente feitos de cobre, bem como resíduos de chumbo que poderiam ser de uma caixa marítima gravemente degradada.

Esta foi uma das maiores coleções de moedas de ouro romanas já encontradas na Europa, disse Jaime Molina Vidal, professor de história antiga na Universidade de Alicante e chefe da equipe de arqueólogos subaquáticos.

“É muito importante”, disse Molina Vidal à CNN na quinta-feira.. “É muito valioso.”

Ele acrescentou que era possível que as moedas tivessem sido escondidas por um rico proprietário de terras local que queria proteger parte de seu dinheiro dos bárbaros, que estavam invadindo e saqueando o Império Romano Ocidental na época.

“Estamos diante de um maravilhoso documento arqueológico “Desde o momento em que Alan chegou a este estado”, disse Molina Vidal.

O comunicado de imprensa acrescenta que os alanos, suevos e vândalos conquistaram a região na fase final da queda do Império Ocidental, e o poder político dos romanos na Península Ibérica terminou em 409 DC.

Molina Vidal disse que quem escondeu as moedas provavelmente morreu antes que ele pudesse recolhê-las, deixando-as sem serem descobertas por 1.500 anos.

Apesar de sua idade, eles foram notavelmente bem preservados.

“Parece que foi feito ontem”, disse Molina Vidal, que explicou que apenas uma moeda estava irreconhecível porque sua inscrição estava riscada.

As moedas serão recuperadas e expostas no Museu Arqueológico e Etnográfico de Soler Blasco em Xàbia. Outras escavações arqueológicas na área serão financiadas pelo governo local de Valência, que alocou 17.800 euros (US $ 21.000) para a equipe.

A baía de Portitxol é um sítio arqueológico conhecido onde âncoras, ânforas, restos de cerâmica e outros artefatos foram descobertos.

Molina Vidal e sua equipe planejam realizar novas escavações no local nas próximas semanas para determinar se há navios naufragados nas proximidades.