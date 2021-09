Um programa beta UI 4.0 oficialmente ativo para a série Galaxy S21!

depois de um tempo anúncios teaser, esperar One UI 4.0 O programa beta finalmente terminou hoje. Galaxy S21 Os usuários na Coreia agora podem participar de Android 12Um software beta baseado em UI 4.0, experimente novos recursos e design atualizado. E, claro, os participantes beta são fortemente encorajados a fornecer feedback aos engenheiros de software da Samsung e ajudar a construir a melhor versão possível de uma única interface de usuário.

O registro e o feedback podem ser feitos por meio do aplicativo Samsung Members no Galaxy S21. Galaxy S21 +, ou Galaxy S21 Ultra. Até agora, apenas a série principal de 2021 foi aceita no programa One UI 4.0 beta, mas modelos adicionais podem ser incluídos antes do final do ano.

Prepare-se para ter acesso antecipado a uma interface de usuário atualizada

Quanto ao One UI 4.0, bem, aos olhos da Samsung, pelo menos, trata-se de oferecer aos usuários A capacidade de personalizar sua própria experiência móvel aprimorada No mundo móvel, onde “Todo mundo tem necessidades e preferências únicas.”

Além de, Samsung Ele afirma que a nova versão do One UI baseada no Android 12 foi construída com a entrada de desenvolvedores e fornece as ferramentas e inovações necessárias para criar aplicativos e experiências de alta qualidade.

Fique ligado, pois veremos mais de perto o One UI 4.0 e todos os seus recursos nos próximos dias e semanas. E se você for um usuário do Galaxy S21, sinta-se à vontade para nos informar se participará do programa beta. No entanto, há uma palavra de cautela: as versões beta costumam ser instáveis, por isso é aconselhável ingressar no programa beta se você tiver um telefone sobressalente, para o caso de algo dar errado com o programa beta no Galaxy S21.

SamsungGalaxy S21

SamsungGalaxy S21 +