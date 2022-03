Um pedaço de um foguete chinês pousou na lua esta manhã

Após anos de zoom no espaço profundo, os restos de um suposto foguete chinês pousou na Lua hoje, exatamente como os especialistas em rastreamento espacial previram. pelo menos devemos Ele atingiu a lua por volta das 7h30 ET desta manhã, desde que a lei da gravidade permaneça inalterada. A colisão termina a vida do foguete no espaço, potencialmente deixando uma nova cratera na Lua que pode ter até 65 pés de largura.

O míssil expirando causou bastante agitação no mês passado. Em primeiro lugar, a nave não se destinava a colidir com a lua, tornando-se uma peça rara de detritos espaciais para encontrar o caminho para a superfície da lua por acidente. Além disso, houve alguma confusão sobre sua identidade, pois vários grupos tentaram determinar exatamente de onde veio o míssil.

Originalmente, os rastreadores espaciais pensavam que era Parte restante do foguete SpaceX Falcon 9 que lançou um satélite meteorológico em 2015. Mas após uma análise cuidadosa, vários grupos de rastreadores espaciais confirmaram que o míssil era. Prováveis ​​sobras do lançamento da missão chinesa Chang’e 5-T1 Um voo lançado em 2014 para testar a tecnologia necessária para devolver amostras da Lua. Essa missão, lançada em um foguete chinês Longa Marcha 3C, enviou uma espaçonave orbitando a Lua em um esforço para ver se a China poderia enviar uma nave à Lua e depois devolvê-la à Terra. Dado o perfil de voo Chang’e 5-T1 e rastreando o objeto misterioso, os astrônomos têm certeza de que parte do foguete Longa Marcha 3C permaneceu em uma órbita extremamente longa ao redor da Terra desde então, apenas para encontrar o caminho para o outro lado da Terra. a lua.

China Ele tentou negar que o míssil pertencia ao programa espacial do país, alegando que o míssil já retornou ao nosso planeta e caiu na atmosfera. “De acordo com o monitoramento da China, o estágio superior do míssil da missão Chang’e-5 caiu na atmosfera da Terra de maneira segura e completamente queimado”, disse Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Ele disse durante entrevista coletiva Em fevereiro, depois que os rastreadores mudaram a identidade do míssil. No entanto, Wang pode ter confundido seus deveres na China. Chang’e-5 foi uma missão totalmente diferente lançada em 2020, enquanto os astrônomos acreditam que este foguete deriva de Mudança 5-T1 A missão que aconteceu há seis anos.

Outra confusão centrou-se no fato de que o 18º Esquadrão de Controle da Força Espacial (18SPCS) – que rastreia detritos espaciais ao redor da Terra – observou em seu site de rastreamento que o foguete da missão Chang’e 5-T1 retornou ao nosso planeta cerca de um ano depois de The lançamento foi queimado em nossa atmosfera. No entanto, 18SPCS posteriormente confirmou em um comunicado ao A beira Uma Longa Marcha 3C da viagem que fiz não Na verdade, ele entrou novamente em nossa atmosfera e está no espaço desde o seu lançamento.

Embora a atualização 18SPCS dê credibilidade à ideia de que o míssil é da missão Chang’e 5-T1, não confirmará com certeza que essa é a origem do objeto. “O 18º Esquadrão de Controle Espacial está atualmente determinando a atualização apropriada do índice espacial”, disse um comunicado enviado pelo major. A beira. “Embora o Comando Espacial dos EUA possa confirmar que o corpo do foguete CHANG’E 5-T1 nunca saiu da órbita, não podemos confirmar o país de origem do corpo do foguete que poderia colidir com a Lua”.

A razão pela qual o 18SPCS não tem bons dados aqui é porque ele realmente não se importa em rastrear detritos espaciais profundos como este. O 18SPCS se concentra mais no rastreamento de detritos espaciais em órbitas mais próximas da Terra, à medida que o ambiente espacial se torna mais lotado. Este grupo de organismos tem crescido extensivamente nas últimas décadas, Especialmente depois que a Rússia destruiu deliberadamente um de seus satélites Durante um teste anti-satélite, ou ASAT, em novembro. 18SPCS afirmou que uma vez que o míssil Chang’e 5-T1 passou mais de 22.000 milhas fora da Terra, seus rastreadores oficiais não tiveram prioridade após o objeto. Eles planejam revisar o banco de dados, no entanto, para refletir informações mais atuais.

Mas enquanto o 18SPCS não pode confirmar ou negar a origem dos detritos espaciais, os astrônomos têm certeza de que o foguete é de Chang’e 5-T1 E a Agora está sendo esmagado na superfície da lua. Foi a queda do míssil Foi previsto pela primeira vez por Bill GrayEle é um astrônomo de trabalho e rastreador de asteróides Projeto Plutãoque vem acompanhando o míssil de perto nos últimos meses.

A colisão não deve ser motivo de preocupação, especialmente porque já atingimos muitos objetos na Lua antes. Pedaços de foguetes das missões Apollo foram enviados para a Lua na superfície lunar, e a NASA colidiu uma espaçonave na Lua em 2009 chamada LCROSS para explodir um pouco de sujeira lunar e descobrir qual material estava escondido sob a superfície. Todos os acidentes anteriores eram geralmente de propósito, e aqueles que não envolviam um pouso lunar ou um veículo com destino à Lua em uma estrada muito difícil. Esta pode ser a primeira vez que uma espaçonave que não deveria ir à superfície da lua chega lá de qualquer maneira. Ou pelo menos, esta é a primeira vez que sabemos algo sobre isso.

Gray et al usaram este episódio como um caso Por que precisamos de melhores planos para nos livrar de detritos do espaço profundo E por que precisamos rastrear o lixo que vai para altitudes muito altas como esta. Mas agora que o foguete colidiu, seus restos podem ser fascinantes para estudar. A equipe por trás do Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, que atualmente está orbitando a lua, diz que tentará ver as consequências do acidente, se puder. Gray especulou que o foguete provavelmente atingiu a lua em uma cratera distante chamada Hertzsprung.

“Definitivamente temos interesse em encontrar a cratera de impacto e tentaremos fazer isso nas próximas semanas e meses”, John Keeler, vice-cientista do projeto para a missão Lunar Orbiter Reconnaissance Vehicle, enviou um e-mail para A beira na situação atual. Não estaremos perto do local do impacto quando isso acontecer, então não poderemos observá-lo diretamente. As câmeras de ângulo estreito a bordo têm precisão suficiente para detectar a cratera, mas a lua está cheia de crateras de impacto modernas, então a identificação positiva é baseada em imagens antes e depois em condições de iluminação semelhantes.”

Espero que a equipe da LRO possa encontrá-lo e nos dar uma imagem do local de descanso final do Long March 3C, e talvez possamos usar toda essa provação como uma oportunidade para ver que tipos de materiais o impacto foi capaz de extrair.