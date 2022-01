Um olhar mais atento às bolsas de valores privadas de Portugal em 2021

Portugal tem sentido os efeitos do espantoso sucesso do private equity (PE) como classe de ativos de investimento ao longo da última década, especialmente nos últimos anos.

Do lado da procura, as baixas taxas de juro e o precedente de escassez de capital sofrido pelos tradicionais grupos industriais portugueses levaram a uma série de aquisições de alto nível de ativos e entidades chave por lojas internacionais, fundos de pensões e outros investidores institucionais; Os capitalistas de risco, por outro lado, são encorajados pelos planos de usar infraestrutura e fundos de investimento europeus em iniciativas de ‘nova economia’, aproveitando o sofisticado ecossistema de start-ups do país.

Do lado da oferta, houve um recente aumento na captação de recursos no segmento de médio porte, principalmente em investimentos de capital de risco, empresas de tecnologia e ativos de turismo e hotelaria. Empresas com planos de negócios flexíveis provaram ser particularmente atraentes.

No entanto, o caminho não estava cheio de rosas. Apesar da relutância por parte dos compradores, das negociações mais agressivas sobre a avaliação do imóvel e consequente precificação (ganhos, prazos, preços diferidos), as ações privadas foram ‘licenciadas para investir’, mas os negócios demoraram mais do que o normal para concluir. , Due diligence longa e muito minuciosa, especialmente na parte financeira e na minuta de má conduta contratual, compensação por coincidências relacionadas a cobiça. Alguns contratos variam de vendas e compras regulares a modelos de cooperação.

Olhando para os números e contratos, o volume de compras e transações de crescimento (ou seja, maior PE ‘tradicional’) diminuíram significativamente em comparação com o ano anterior (a epidemia do governo de 19 é frequentemente citada como a principal causa). Em novembro de 2021, o volume total de transações de PE foi de € 2,169 bilhões, representando uma queda de 68% em relação ao mesmo período de 2020 (fonte: TTR – Iberian Market Monthly Report, novembro de 2021).

Os principais acordos de PE para 2021 incluem a aquisição de uma participação minoritária de 25% na grande varejista Sonae MC pela CVC Capital Partners (um valor indireto de € 2,4 bilhões) e o Ontario Teachers’ Pension Scheme. A empresa norte-americana de PE Carlyle Group tem uma participação majoritária de cerca de € 1 bilhão na Logoplaste, uma das empresas líderes mundiais em design e fabricação de embalagens plásticas.

No entanto, no capital de risco, a trajetória ascendente do mercado não foi interrompida (pelo contrário) e o volume de transações aumentou efetivamente 87,6% face aos níveis de 2020, ascendendo a 1,542 mil milhões de euros (Fonte: TTR – Iberian Market Monthly Report, novembro 2021) .

As transações de capital de risco relacionadas incluem as rodadas Série B e Série C da Sword Health (total de € 168 milhões) (uma das empresas MedTech que mais crescem internacionalmente) e investimento da Série D na Feedzai (€ 200 milhões) (fornecedor líder de soluções de segurança cibernética para finanças) . estão incluídos. Crime) liderado pela Buyout Powerhouse KKR.

Diana Ribeiro Duarte

Sócio, Morris Ledow

Pedro Capitão Barbosa

Associado Principal, Maurice Ledao

Clara Almeida

Associado, Maurice Ledao

