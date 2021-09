Um novo vazamento mostra que, com as câmeras do Pixel 6, o Google não depende mais apenas do processamento de software

o Google Pixel 6 Ele está definido para ser o maior lançamento de smartphone do Google desde os smartphones Pixel originais em 2016. Pela primeira vez, a empresa está lançando um smartphone com Seu próprio SoC personalizadoMas essa não é a única mudança significativa no caminho. Se os vazamentos forem verdadeiros, o Google está totalmente atualizado sobre a câmera do Pixel 6 – não apenas com software, mas também com novo hardware.

O telefone já vazou com muitos detalhes (e o Google Rolou com o trem abandonado), mas a equipe em Desenvolvedores XDA Eles conseguiram uma versão inédita do aplicativo Câmera do Google, bem como alguns detalhes sobre como a câmera do Pixel 6 funciona, e parece ótimo. Diz-se que o sensor principal da câmera é um sensor Samsung ISOCELL GN1 de 50 MP.

É um salto enorme em relação ao sensor IMX363 de 12,2 MP que o Google usa desde o Pixel 3, lançado em 2018. Também temos um sensor IMX386 de 12 MP para a câmera grande angular e IMX586 de 48 MP para o zoom óptico de 4x, no caso de o Pixel 6 Pro. Também apoiará [email protected] Gravação de vídeo com ampliação de até 7X (fotos e outras resoluções de vídeo terão zoom de até 20X).

Também podemos esperar alguns novos recursos de câmera empolgantes, o que não é surpreendente, dado que o Google é tudo sobre software e as câmeras Pixel são conhecidas por seu excelente processamento, e não apenas pelo poder bruto da câmera. Existem muitos fast food aqui. Um deles são os ajustes manuais de equilíbrio de branco, que oferecem a capacidade de ajustar a configuração em suas fotos em trânsito.

O novo recurso mais interessante é borracha mágica – Com base no nome, parece que pode ser uma nova visita do recurso de remoção de objeto que deveria ter chegado ao Google Fotos, mas não chegou realmente, exceto que desta vez foi processado no dispositivo pela TPU no Chipset Google Tensor.

Outros recursos potenciais mencionados pelo XDA incluem um deblur facial, que já foi confirmado pelo Google. Isso ajuda a detectar rostos em fotos HDR tirando várias fotos com o sensor principal e o sensor ultra-amplo e, em seguida, usando todos os dados capturados e alimentados na TPU para processamento. Tem também borrão de movimentoE ponto de luz verticalE Benção estética, E modo bebêMas as informações sobre eles são escassas, então teremos que esperar e ver o que exatamente eles podem fazer.

Pixel 6 muito em breve – Confira nossas outras coberturas Para saber mais sobre o que esperar.