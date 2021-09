Um novo relatório mostra que o Walmart contratou mais pessoas de cor, mas não no nível executivo ou do conselho

Presidente e CEO aposentado da AT&T Randall Stevenson , que é White, ingressou no conselho de administração do Walmart em março. Ele é o único gerente do Walmart 12 membros do conselho Nomeado desde o assassinato policial de George Floyd em 25 de maio de 2020, que Líderes do Wal-Mart motivados Criar um centro de US $ 100 milhões para o Programa de Igualdade Racial em menos de duas semanas.

AT&T é a empresa controladora da WarnerMedia, proprietária da CNN.

O presidente e CEO do Walmart, Doug McMillon, abordou a questão da desigualdade racial durante uma das reuniões virtuais dos funcionários da empresa, há mais de um ano.

“A morte de George Floyd é trágica, agonizante e inaceitável”, disse McMillon aos funcionários globais do Walmart em junho de 2020. mudanças dentro de nossa empresa e também encontraremos maneiras de nossos negócios afetarem mudanças reais em nosso país. ”

Walmart WMT É de longe a maior empresa de recrutamento privada do país, com mais de dois milhões de funcionários em sua folha de pagamento global, 1,5 milhão deles apenas nos Estados Unidos, de acordo com o último relatório de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa. Amazon está em segundo lugar por uma grande margem 798.000 funcionários Ainda em 2019, de acordo com a Fortune.

McMillon disse em junho de 2020 que quase 340.000 funcionários do Walmart são negros. O último relatório da empresa confirma que mais de 20% de seus funcionários eram negros em julho. Eles também constituem o maior segmento de funcionários não brancos da força de trabalho do Walmart. Afro-americanos são inventados 11,9% da população dos EUA em 2020, de acordo com o último censo dos EUA.

No entanto, apenas cerca de 9% dos executivos corporativos do Walmart são afro-americanos, confirmam os dados demográficos mais recentes da empresa. A empresa diz que é um aumento de 2,28% em relação ao ano passado.

Os latinos representam cerca de 18% dos funcionários do Walmart, mas apenas 5,5% dos diretores da empresa, de acordo com o relatório. Os asiáticos, que representam mais de 4% dos funcionários do varejista, constituem mais de 10% dos gerentes e 9% dos diretores. Os brancos representam mais de 53% da força de trabalho do Walmart e representam mais de 63% de seus gerentes e 74% de seus diretores.

O relatório também diz que as pessoas de cor representam mais de 46% da força de trabalho do Walmart, mas o site da empresa mostra que os americanos negros e pardos representam apenas 16,7% dos 12 membros do conselho de administração do Walmart.

Presidente, NBCUniversal News Group Número César Ela é a única latino-americana no conselho de administração do Wal-Mart. Ele e Morgan Stanley, vice-presidente de gestão de patrimônios Carla Lewis Quem é negro são as únicas pessoas de cor no conselho do Walmart.

Pessoas de cor viram um ligeiro aumento nas promoções de funcionários horistas para cargos de gestão, que aumentaram mais de dois pontos percentuais entre janeiro e julho, de acordo com o Walmart Relatório DEI final do ano 2020

O Walmart, em seu último relatório sobre a Iniciativa de Desenvolvimento Internacional, observou os ganhos marginais obtidos por mulheres em nível de diretoria, além de seu lançamento em maio Centro de Excelência em Acessibilidade, projetado para o progresso Equidade e inclusão para pessoas com deficiência.

“Embora tenhamos feito progresso, ainda temos mais trabalho a fazer”, disse a empresa à CNN Business Friday por e-mail.