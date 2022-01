Um misterioso objeto empoeirado descoberto por astrônomos usando o TESS Planet Hunter da NASA

Transitando exoplaneta por satélite de pesquisa, cabraFoi lançado em 2018 com o objetivo de descobrir planetas menores em torno das estrelas mais próximas do sol. A TESS descobriu até agora 172 exoplanetas confirmados e compilou uma lista de 4.703 exoplanetas candidatos. Sua câmera sensível captura imagens cobrindo um enorme campo de visão, mais do que o dobro da área da constelação de Orion, e a TESS também compilou um Catálogo de Entrada TESS (TIC) com mais de um bilhão de objetos. Estudos subsequentes dos objetos de TIC descobriram que eles são causados ​​por pulsações estelares, choques de supernovas, planetas em decadência, estrelas binárias gravitacionais com lente própria, eclipses de sistemas estelares triplos, excentricidades de disco e muito mais.

CfA A astrônoma Karen Collins foi membro de uma grande equipe que descobriu o misterioso objeto variável TIC 400799224. Eles pesquisaram o catálogo usando ferramentas computacionais baseadas em aprendizado de máquina desenvolvidas a partir dos comportamentos observados de centenas de milhares de objetos variáveis ​​conhecidos; O método encontrou planetas e corpos em decomposição emitindo poeira, por exemplo. A fonte incomum TIC 400799224 foi observada por acaso devido a uma rápida diminuição no brilho, de aproximadamente 25% em poucas quatro horas, seguida por várias diferenças nítidas no brilho, cada uma das quais pode ser interpretada como um eclipse.

Os astrônomos estudaram o TIC 400799224 com uma variedade de instalações, incluindo algumas que mapearam o céu por mais tempo do que o trabalho do TESS. Eles descobriram que este objeto é provavelmente um sistema estelar binário, e que uma das estrelas pulsa por um período de 19,77 dias, possivelmente a partir de um objeto orbital que emite periodicamente nuvens de poeira que obscurecem a estrela. Mas, embora a periodicidade seja estrita, as mantas de poeira da estrela são irregulares em formas, profundidades e períodos, e só podem ser detectadas (pelo menos da Terra) em cerca de um terço do tempo ou menos.

A natureza do objeto que orbita é intrigante porque a quantidade de poeira emitida é grande; Se fosse produzido pela desintegração de um objeto como o asteróide Ceres em nosso sistema solar, ele sobreviveria apenas cerca de oito mil anos antes de desaparecer. No entanto, é notável que ao longo dos seis anos em que esse objeto foi observado, a periodicidade permaneceu estrita e o objeto que emite poeira parece ter permanecido o mesmo.

A equipe planeja continuar observando o objeto e incorporar observações históricas do céu para tentar determinar suas variações ao longo de muitas décadas.

