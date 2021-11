Um homem guarda uma pedra por anos, na esperança de que seja dourada. Acontece que é muito mais valioso

Em 2015, David Hole estava escavando no Parque Provincial de Maryborough perto de Melbourne, Austrália.

Armado com um detector de metais, ele avistou algo desconhecido – uma pedra avermelhada muito pesada descansando em alguma lama amarela.

Leve-o para casa e tente de tudo para desbloqueá-lo, certifique-se de que haja uma pepita de ouro dentro da rocha – afinal, Maryborough está em Gold Fields, onde a corrida do ouro australiana atingiu seu auge no século XIX.

Para quebrar sua descoberta, Hall experimentou uma serra para pedras, uma rebarbadora, uma furadeira e até mesmo submergiu a coisa em ácido. No entanto, nem mesmo uma marreta pode fazer uma rachadura. Isso porque o que ele estava tentando tanto destravar não era uma pepita de ouro. Como ele descobriu anos depois, era um meteorito raro.

Dermot Henry, geólogo do Museu de Melbourne, “tinha essa aparência esculpida e submersa” Contar Sydney Morning Herald.

“Isso se forma quando eles vêm pela atmosfera, eles derretem de fora, e a atmosfera os esculpe.”

Incapaz de desbloquear The Rock, mas ainda intrigado, Hall levou a pepita ao Museu de Melbourne para identificá-la.

“Eu olhei muitas rochas que as pessoas pensam serem meteoritos,” Henry disse ao Canal 10.

Na verdade, depois de 37 anos trabalhando no museu e examinando milhares de rochas, Henry explica que apenas duas das exposições eram meteoritos reais.

Este foi um dos dois.

(Museu de Melbourne)

“Se você vir uma rocha na Terra como esta e pegá-la, não deve ser muito pesada”, disse outro geólogo do Museu de Melbourne, Bill Birch, Contar Sydney Morning Herald em 2019.

Os pesquisadores publicaram um artigo científico descrevendo o meteorito de 4,6 bilhões de anos, que chamaram de Mariborough em homenagem à cidade perto de onde foi encontrado.

Ele pesa 17 quilos (37,5 libras), e depois de usar uma serra de diamante para cortar uma pequena fatia, eles descobriram que sua composição era rica em ferro, o que o torna H5 simples condrito.

Depois de aberto, você também pode ver as minúsculas gotículas cristalizadas de minerais metálicos encontradas por toda parte, chamadas condrócitos.

“Meteoritos fornecem a forma mais barata de exploração espacial. Eles nos transportam de volta no tempo e fornecem pistas sobre a idade, formação e química de nosso sistema solar (incluindo a Terra),” Henry disse.

“Alguns oferecem um vislumbre das profundezas do interior do nosso planeta. Em alguns meteoritos, existe uma ‘poeira estelar’ mais antiga que o nosso sistema solar, mostrando-nos como as estrelas se formam e evoluem para formar elementos da tabela periódica.

“Outros meteoritos raros contêm moléculas orgânicas como aminoácidos; os blocos de construção da vida.”

(Birch et al., PRSV, 2019)

Embora os pesquisadores ainda não saibam de onde veio o meteorito e há quanto tempo está na Terra, eles têm algumas suposições.

Nosso sistema solar já foi uma pilha giratória de poeira e condritos rochosos. Eventualmente, a gravidade manteve muito desse material unido nos planetas, mas a maioria dos restos acabou em uma forma massiva. asteróide Cinto.

“Este meteorito em particular provavelmente vem do cinturão de asteróides entre Marte E Júpiter, e foi empurrado por alguns asteróides que se chocaram uns com os outros, e então um dia eles se chocaram contra a Terra, Henry disse ao Canal 10.

A datação por carbono indica que o meteorito esteve na Terra entre 100 e 1000 anos atrás, e houve uma série de avistamentos de meteoritos entre 1889 e 1951 que podem corresponder à sua chegada ao nosso planeta.

Os pesquisadores argumentam que o meteorito Mariboro é muito mais raro do que o ouro. É um dos apenas 17 meteoritos já registrados no estado australiano de Victoria, e é o segundo maior em massa cartilaginosa, depois de um enorme espécime de 55 quilogramas identificado em 2003.

“Este é o décimo sétimo meteorito encontrado em Victoria, enquanto milhares de pepitas de ouro foram encontradas,” Henry disse ao Channel Ten.

“Dada a cadeia de eventos, pode-se dizer que é astronômico para ser descoberto.”

Não é o primeiro meteorito que leva alguns anos para chegar a um museu. Em uma história particularmente surpreendente, coberta por ScienceAlert em 2018, uma rocha espacial levou 80 anos, dois proprietários, e passou como uma curva antes de ser finalmente revelada o que era.

Provavelmente é o melhor momento de sempre para verificar se há pedras pesadas e difíceis de quebrar em seu quintal – você pode estar sentado em uma metafórica mina de ouro.

O estudo foi publicado em Anais da Royal Society of Victoria.

Uma versão deste artigo foi publicada originalmente em julho de 2019.