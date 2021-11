Um guia simples para reduzir o risco de infecção pelo vírus Corona durante suas férias

Comece descobrindo quantas pessoas não foram vacinadas. estimativas do mundo real, Compilado neste outono pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, mostrou que as pessoas não imunizadas têm quase seis vezes mais probabilidade de contrair o vírus e 14 vezes mais probabilidade de morrer por causa dele. Essa tendência permaneceu consistente em todas as faixas etárias elegíveis para vacinação na época, o que significa que todos tinham mais de 12 anos. Todas as vacinas autorizadas e aprovadas no país – Pfizer, Moderna, Johnson e Johnson – apresentam esse efeito.

Este ano, na cidade de Nova York, os não vacinados viram 266 casos por 100.000 pessoas. Compare isso com 40 casos em cada 100.000 totalmente vacinados. Veja as hospitalizações, que são 21 por 100.000 não vacinadas contra 2 entre o mesmo número de pessoas vacinadas.

Pessoas que Ele se recuperou naturalmente de uma infecção, mas não foi vacinado Eles também devem pensar que correm um risco maior de um resultado ruim. alguma controvérsia Há dúvidas sobre se a chamada “imunidade natural” fornece a mesma proteção contra infecções futuras que a vacinação, mas as diferenças começam a surgir quando você considera quando uma pessoa em recuperação contraiu o vírus pela primeira vez. Se você ficar doente durante a primeira ou a segunda ondas em 2020, agora está menos protegido da variante delta que surgiu este ano, de acordo com o múltiplo estudos. E quando se trata de recuperação, os americanos contam com imunidade natural cinco vezes Para vivenciar a hospitalização por COVID para pessoas vacinadas.

As vacinas COVID-19 também são as mais fáceis e eficazes Uma forma de prevenir a transmissão do coronavírus. Antes da chegada da variante delta, a vacinação reduzia em 90% as chances de contrair o vírus. Mesmo com a variável, vacinas ainda estão caindo As chances de lesão aumentaram 67%.. Obtenha uma poção de reforço e as chances estarão de volta na faixa de 90%.

As pessoas estão totalmente vacinadas Menos probabilidade de se espalhar Coronavírus nos raros casos em que são expostos a uma infecção invasiva. recentemente Estudo americano Os narizes de pessoas não vacinadas mostraram que eles secretaram o vírus por até nove dias no total, enquanto para pessoas totalmente vacinadas, isso foi de apenas quatro dias. e infecções Atualmente crescendo mais rápido Entre os nova-iorquinos não vacinados – com taxas de infecção quase dez vezes maiores entre aqueles que não o fizeram.

Se sua reunião pretende misturar muitas pessoas não vacinadas com um grupo de pessoas de alto risco, você pode reconsiderar.