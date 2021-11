Um estudo com pessoas no Qatar descobriu que a reinfecção com Covid-19 é rara e doenças graves são raras

O estudo, publicado na quarta-feira no New England Journal of Medicine, descobriu que havia poucas infecções confirmadas entre 353.326 pessoas que contraíram Covid-19 no Qatar, e as reinfecções foram raras e geralmente leves.

A primeira onda de infecções atingiu o Catar entre março e junho de 2020. No final, cerca de 40% da população tinha anticorpos detectáveis ​​contra COVID-19. Em seguida, o país experimentou mais duas ondas de janeiro a maio de 2021. Isso foi antes da variante delta mais contagiosa.

Para determinar quantas pessoas foram infectadas novamente, os cientistas do Weill Cornell Medical College, no Qatar, compararam os registros de pessoas com infecções confirmadas por PCR entre fevereiro de 2020 e abril de 2021. Eles excluíram 87.547 pessoas que foram vacinadas.

Os pesquisadores descobriram que dos casos restantes, 1.304 foram infecções. O tempo médio entre a primeira doença e a reinfecção foi de cerca de 9 meses.

Dos que se reinfectaram, apenas quatro foram graves o suficiente para terem de ir para o hospital. Não houve nenhum caso em que as pessoas estivessem doentes o suficiente para necessitarem de tratamento na unidade de terapia intensiva. Dos casos iniciais, 28 foram considerados críticos. Não houve mortes entre o grupo reinfectado, enquanto houve sete mortes nas infecções primárias. “Quando você tem apenas 1.300 infecções entre tantas pessoas e quatro casos de doença grave, isso é muito legal”, disse John Alcorn, especialista em imunologia e professor de pediatria da Universidade de Pittsburgh, que não esteve envolvido neste estudo. O estudo tem limites. Isso foi feito no Qatar, então não está claro se o vírus se comportará da mesma forma em outros lugares. O trabalho foi feito quando as variantes alfa e beta foram a causa de muitas reinfecções. Houve 621 casos não identificados e 213 casos de vírus ‘tipo selvagem’. Não houve menção à variante delta, que agora é a cepa dominante. Isso pode ter um impacto no número de reinfecções. Estudos anteriores Demonstrou que a imunidade natural reduz o risco de infecção. um estudo Foi feito na Dinamarca e publicado em março e descobriu que a maioria das pessoas que foram infectadas com Covid-19 parecia estar protegida contra reinfecção, que permaneceu estável por mais de seis meses, mas verificar os dados demográficos daqueles que foram infectados novamente mostrou que a maioria deles eram pessoas que relataram ter 65 anos de idade ou mais. . Este estudo não diz por quanto tempo a proteção vai durar, nem o novo estudo do Qatar. A própria pesquisa de Alcorn sobre imunidade natural mostra que os níveis de anticorpos também variam amplamente de pessoa para pessoa. Os cientistas ainda não sabem qual é o nível de anticorpos protetores, mas em alguns casos, os níveis após a infecção podem não ser suficientes para evitar que alguém adoeça novamente. READ Os médicos dizem que vacinar crianças de 12 a 15 anos pode salvar até 6.500 vidas “Deve ser determinado se essa proteção contra doenças graves quando infectado novamente dura mais tempo, semelhante à imunidade que se desenvolve contra outros coronavírus sazonais ‘resfriados’, que geram imunidade de curto prazo contra recorrência de infecção leve, mas imunidade de longo prazo contra doenças. Mais grave com reinfecção ”, disse o estudo. “Se este for o caso com o SARS-CoV-2, o vírus (ou pelo menos as variantes estudadas até agora) poderia adotar um padrão mais brando de infecção quando se tornar endêmico.” O Dr. Kami Kim, especialista em doenças infecciosas não afiliado a este estudo, disse que as pessoas precisam ter cuidado para não ter a falsa impressão de que isso significa que as pessoas não precisam ser vacinadas se contraírem o vírus Covid. -19. “É como perguntar se você precisa de airbags e cintos de segurança?” disse Kim, diretor da Divisão de Doenças Infecciosas e Medicina Internacional da University of South Florida. “Só porque você tem airbags não significa que os cintos de segurança não vão te ajudar e vice-versa. É bom ter proteção para os dois.” Não vale a pena correr o risco da doença, disse Kim, especialmente porque a infecção pode trazer efeitos a longo prazo. “O risco de infecção com o vírus Long-Covid é muito maior do que o risco de obter uma vacina”, disse Kim. A vacinação não apenas protege o indivíduo de contrair a doença, mas também protege a comunidade. “A medicina moderna é muito melhor e as pessoas contraem câncer, vivem com doenças autoimunes e prosperam. A menos que você seja muito próximo, nem sempre sabe quem corre maior risco de contrair uma doença mais séria, e você pode literalmente colocar as pessoas de quem você gosta correm risco se adoecerem e as expuserem ”, disse Kim. “Sem vacinação, você não pode voltar a uma vida normal.” READ Traços antigos de vida foram descobertos envoltos em uma safira de 2,5 bilhões de anos A redução do número de doenças também limita a possibilidade de desenvolver mais variantes, variantes que podem ser mais perigosas do que o que é comum atualmente. Há outra lição importante deste estudo, disse Alcorn. “As vacinas ainda são a melhor maneira de chegarmos ao mesmo lugar onde essas pessoas foram infectadas, com certeza”, disse Alcorn. “A principal descoberta deste estudo aqui é que há esperança de que, por meio da vacinação e da recuperação da infecção, chegaremos a um nível em que todos tenham um certo nível de proteção.”

