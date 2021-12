Um dos supostos assassinos do jornalista saudita Khashoggi foi preso na França

A polícia francesa agiu sob mandado de prisão turco

A embaixada saudita diz que o detido “não tem nada a ver com o caso”

Uma fonte da polícia afirma que a sessão de extradição terá lugar na quarta-feira

PARIS (Reuters) – A polícia francesa prendeu na terça-feira um suposto membro do esquadrão que matou o jornalista saudita Jamal Khashoggi quando o homem estava prestes a embarcar em um avião de Paris para Riade, disseram fontes francesas.

A noiva de Khashoggi deu as boas-vindas à detenção do suspeito e disse que ele deveria ser julgado por seu papel no assassinato de 2018, mas a embaixada saudita em Paris disse que o detido “não tem nada a ver com o caso em questão”.

“Portanto, a embaixada do Reino espera libertá-lo imediatamente”, disse ela em um comunicado.

Uma fonte da polícia francesa e uma fonte judicial afirmaram que o homem é Khaled Ayed Al-Otaibi – o mesmo nome de um ex-membro da guarda real saudita cujo nome foi mencionado nas listas de sanções dos EUA e da Grã-Bretanha, e em um relatório da ONU, como sendo envolvido no assassinato de Khashoggi.

Segundo a fonte policial, os policiais que o detiveram agiam com base em um mandado de prisão de 2019 emitido pela Turquia, país onde Khashoggi foi morto.

Khashoggi, jornalista do Washington Post e crítico do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, é visto entrando no consulado saudita em Istambul em 2 de outubro de 2018. Autoridades turcas acreditam que seu corpo foi esquartejado. Seus restos mortais não foram encontrados.

Relatório de inteligência dos EUA divulgado em marçoEste ano, disse ele, o príncipe Mohammed aprovou a morte ou captura de Khashoggi. O governo saudita negou qualquer envolvimento do príncipe herdeiro e rejeitou as conclusões do relatório.

No ano passado, um tribunal saudita condenou oito pessoas a penas de prisão de sete a 20 anos pelo assassinato, mas os nomes de qualquer um dos acusados ​​não foram revelados. Um funcionário da ONU e ativistas de direitos humanos criticaram o julgamento, dizendo que os responsáveis ​​pelo assassinato continuavam foragidos.

“Isso pode ser um grande avanço na busca por justiça para Jamal Khashoggi”, disse a ex-investigadora da ONU Agnes Callamard sobre a detenção em Paris.

Em seu relatório de 2019 para as Nações Unidas, Callamard afirmou que Al-Otaibi fazia parte da equipe saudita que matou Khashoggi e desmembrou seu corpo antes de retornar à Arábia Saudita.

Callamard, agora chefe da Anistia Internacional, disse que mais confirmação era necessária para provar que o homem detido na França era a mesma pessoa que ela identificou em seu relatório.

Um manifestante segura um pôster retratando o jornalista saudita Jamal Khashoggi do lado de fora do consulado da Arábia Saudita em Istambul, Turquia, 25 de outubro de 2018. REUTERS / Othman Ursal Consulte Mais informação

Uma fonte policial disse que o homem detido está detido em um centro de detenção da polícia de fronteira no aeroporto Charles de Gaulle, perto de Paris, e será apresentado ao tribunal no centro da cidade na manhã de quarta-feira para uma audiência sobre sua extradição para a Turquia.

fim-de-semana passado, Presidente francês EmmanuelMacron manteve conversações diretas na Arábia Saudita com o príncipe Mohammed, tornando-se o primeiro grande líder ocidental a visitar o reino desde o assassinato de Khashoggi.

identidade errada

Não ficou claro como e quando Al-Otaibi chegou à França.

O Ministério do Interior francês não quis comentar. Autoridades turcas disseram que aguardavam a confirmação da identidade do detido.

Uma autoridade saudita disse à Reuters: “As notícias da mídia que indicam o envolvimento de uma pessoa envolvida em um crime contra o cidadão saudita Jamal Khashoggi que foi preso na França são falsas.”

“Este é um caso de identidade equivocada. Os condenados pelo crime estão atualmente cumprindo suas penas na Arábia Saudita”, acrescentou.

A noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz“Congratulo-me hoje com a prisão de um dos assassinos de Jamal na França”, disse ele no Twitter.

“A França deveria julgá-lo por seu crime ou entregá-lo a um país que pode e deseja investigá-lo e processá-lo com honestidade, bem como a pessoa que ordenou a morte de Jamal”, disse Cengiz.

O relatório de 2019 compilado por Callamard disse que Al-Otaibi era um membro da equipe saudita de 15 homens envolvidos no assassinato de Khashoggi depois que o jornalista foi ao consulado para obter um documento que permitia que ele se casasse com sua noiva.

A reportagem afirmava que Al-Otaibi era um dos cinco integrantes da equipe que não se encontravam no consulado – onde constava da reportagem a ocorrência do assassinato – mas na residência do Cônsul Geral.

uma Relatório O Departamento de Execução de Sanções Financeiras da Grã-Bretanha disse que Al-Otaibi estava “envolvido na ocultação de provas na sede do Cônsul Geral Saudita após o assassinato”. Tesouro dos EUARelatório Al-Otaibi está entre os envolvidos no assassinato de Khashoggi.

(Relatório) Enviado por Alan Aku e Tassilo Hamel; Reportagem adicional de Geert de Klerk, John Irish, Tangy Salon e Ghaida Ghantous. Escrito por Ingrid Melander e Christian Lowe; Edição de Peter Kony

