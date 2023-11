Um disco feito de um planeta ao redor de uma estrela em outra galáxia foi descoberto pela primeira vez

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





CNN

–



Pela primeira vez, os astrónomos vislumbraram uma jovem estrela fora da Via Láctea, rodeada por um disco denso no qual planetas poderiam formar-se.

A estrela massiva, chamada HH 1177, e seu disco giratório foram observados em… Grande Nuvem de MagalhãesÉ uma galáxia anã próxima, a cerca de 160 mil anos-luz de distância. Esta descoberta sem precedentes poderá ajudar os cientistas a compreender melhor a formação de estrelas e planetas.

A estrela recém-nascida aumenta de tamanho puxando matéria de seu entorno. O gás e a poeira acumulam-se num disco plano em torno da estrela, conhecido como disco de acreção, como resultado de fortes forças gravitacionais. O disco giratório transporta o material até a estrela, que… Torna-se cada vez maior. À medida que a massa de uma estrela aumenta, o seu campo gravitacional torna-se mais forte, puxando assim mais gás e poeira para o disco.

Colaboração Observatório Europeu do Sul/EHT Esta é a primeira imagem do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, Sgr A*, com um fundo preto adicionado para se adequar a ecrãs mais largos. É a primeira evidência visual direta da existência deste buraco negro. Foi capturado pelo Event Horizon Telescope (EHT), um conjunto que conectou oito observatórios de rádio localizados em todo o planeta para formar um telescópio virtual do “tamanho da Terra”. O nome do telescópio vem do horizonte de eventos, o limite de um buraco negro além do qual nenhuma luz pode escapar. Embora não possamos ver o horizonte de eventos em si, porque não pode emitir luz, o gás brilhante que orbita o buraco negro revela uma marca distintiva: uma área central escura (chamada sombra) rodeada por uma estrutura brilhante em forma de anel. A nova imagem captura a luz curvada pela poderosa gravidade do buraco negro, que é quatro milhões de vezes maior que o nosso Sol. A imagem do buraco negro Sgr A* é a média de diferentes imagens que a Colaboração EHT extraiu das suas observações em 2017. Além de outras instalações, a rede EHT de observatórios de rádio que tornou esta imagem possível inclui o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) O Atacama Pathfinder Experiment (APEX) no deserto do Atacama, no Chile, propriedade e co-propriedade do parceiro ESO em nome dos Estados Membros Europeus. READ Moléculas orgânicas foram confirmadas na cratera de Jezero em Marte Os cientistas dizem que o buraco negro em nossa galáxia está girando rapidamente e arrastando o espaço-tempo com ele

Uma estrela massiva como HH 1177 vive rápido e morre jovem, formando-se ainda mais rápido, e tem apenas uma fração da idade de uma estrela como o nosso Sol. Esta linha temporal encurtada torna difícil observar as fases iniciais de uma estrela massiva na nossa Galáxia, uma vez que a estrela e o seu disco estão escondidos da vista pelo material poeirento a partir do qual se forma.

Mas o material que constitui as estrelas está contido na Grande Nuvem de Magalhães Diferente da Via Láctea.

HH 1177 fica dentro de um berçário estelar chamado N180, que tem menos poeira e menos abundância de metal. A estrela não está obscurecida por um casulo de gás e poeira, proporcionando uma visão distante, mas clara.

“Quando vi pela primeira vez evidências de uma estrutura rotativa nos dados do ALMA, não pude acreditar que tínhamos descoberto o primeiro disco de acreção extragaláctico,” disse a autora principal do estudo, Dra. Anna McLeod, professora associada de física na UCL. momento especial.” “Sabemos que os discos são essenciais para a formação de estrelas e planetas na nossa galáxia, e aqui, pela primeira vez, vemos evidências diretas disso noutra galáxia”, disse a Universidade de Durham, no Reino Unido, num comunicado.

Os astrónomos descobriram a estrela, cuja massa é estimada em cerca de 15 vezes a massa do nosso Sol, usando o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array of Telescopes no Chile, conhecido como ALMA. Os resultados foram publicados na quarta-feira na revista natureza.

As observações do ALMA surgiram na sequência de uma descoberta anterior feita pelo Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul. O instrumento Multi-Unit Spectroscopic Explorer, ou MUSE, no telescópio capturou um fluxo de material emanando da jovem estrela. HH 1177 foi encontrado nas profundezas de uma nuvem de gás na galáxia.

“Detectámos um jacto emanando desta jovem estrela massiva e a sua presença é um sinal de acréscimo contínuo do disco,” disse McLeod.

ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/A. McLeod et al. Vários observatórios contribuíram para a descoberta do disco extragaláctico. A estrela e os seus jatos foram descobertos pela primeira vez usando o instrumento MUSE do Very Large Telescope (esquerda e centro). As observações ALMA (à direita) revelaram o disco giratório em torno da estrela.

Para descobrir se existia um disco em torno da estrela, a equipa precisava de medir a rapidez com que o gás denso se movia em torno da estrela.

Quando a matéria é atraída por uma estrela jovem em evolução, ela não cai imediatamente No ser celestial. Em vez disso, o material achata-se e orbita em torno da estrela, formando uma estrutura semelhante a um disco. O disco gira mais rápido em seu centro. A diferença de velocidade pode ajudar os astrónomos a determinar se um disco se formou em torno da estrela.

“A frequência da luz muda dependendo da rapidez com que o gás que emite luz se aproxima ou se afasta de nós”, disse o coautor do estudo, Dr. Jonathan Henshaw, pesquisador da Universidade Liverpool John Morris, no Reino Unido, em um comunicado. O mesmo fenômeno que ocorre quando a sirene de uma ambulância muda de tom ao passar por você e a frequência do som vai de mais alta para mais baixa.

As observações do ALMA foram capazes de fazer medições detalhadas da rotação do disco.

As estrelas jovens não são os únicos fenómenos celestes que contêm discos de acreção. Buracos negros supermassivos também têm isso Discos finos e quentes do material Ele paira ao redor deles e se alimenta deles.

“Estamos numa era de rápido avanço tecnológico no que diz respeito a instalações astronómicas”, disse McLeod. “Ser capaz de estudar como as estrelas se formam a estas distâncias incríveis e numa galáxia diferente é muito emocionante.”