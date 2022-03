Um caso provável de infecção por coronavírus de veado para humano foi identificado no Canadá | Vírus Corona

Pesquisadores canadenses acreditam ter encontrado o primeiro caso de um cervo transmitindo o coronavírus para humanos, alertando que é necessária uma vigilância mais ampla da vida selvagem para evitar que mais mutações se desenvolvam e se espalhem sem serem detectadas.

no papel Publicado na semana passada, mas ainda não revisado, os cientistas dizem que pelo menos um caso de Covid-19 em humanos pode ser rastreado até uma cepa do vírus encontrada em veados caçados.

Os biólogos encontraram anteriormente grupos de veados de cauda branca infectados com Covid nas regiões nordeste dos Estados Unidos, bem como nos condados centrais de Canadá. Embora os cervos geralmente não sejam vistos como uma espécie que pode transmitir facilmente o vírus aos humanos, os especialistas especularam que a transmissão era possível.

Como parte de seu estudo, cientistas canadenses coletaram amostras de centenas de cervos brancos caçados no outono passado no sudoeste de Ontário. Depois de coletar swabs nasais e testar os gânglios linfáticos do cervo, eles descobriram que 17 dos 298 cervos deram positivo para uma “nova cepa altamente diferenciada” de coronavírus.

O vírus é um pouco semelhante às cepas que circulam atualmente em humanos. Em vez disso, os genes mais próximos da dinastia vieram de Amostras retiradas de humanos e de você em Michigan há dois anos, chilro Finley Maguire, professor associado da Dalhousie University e um dos autores do artigo.

Os pesquisadores então compararam a composição genética do coronavírus encontrado em cervos com casos do vírus encontrados em humanos na área.

A equipe encontrou um residente que tinha uma cepa surpreendentemente semelhante ao vírus e esteve em contato com veados. Embora os autores tenham dito que os dados limitados da amostra dificultaram a compreensão completa da relação genética entre as raças, o momento e a localização da infecção sugerem que o cervo é a fonte provável.

Os cientistas não têm certeza de como os cervos inicialmente infectaram o vírus, mas um estudo mais aprofundado da variante prevalente na população sugere que sua estrutura maciça significa que o escape do inóculo – a capacidade do vírus de contornar as vacinas – é improvável.

“É reconfortante que não encontramos nenhuma evidência de transmissão adicional, durante um período em que estávamos fazendo muitas amostras e muito sequenciamento”, disse Samira Mubarak, microbiologista e cientista clínica do Sunnybrook Health Sciences Center, à CBC News. . “Se continuarmos fazendo esse monitoramento, teremos uma ideia muito melhor dos riscos reais.”

Especialistas há muito temem que o vírus possa infectar e depois sofrer mutação em certos animais, conhecidos como espécies-reservatório.

Depois de revisar a sequência genética do vírus, a Public Health Canada disse que não havia indicação de que ele se espalhou para humanos e pode ter sido um “caso isolado”.

“Até sabermos mais, as pessoas que caçam, caçam, trabalham em estreita colaboração ou lidam com a vida selvagem devem tomar precauções para evitar a propagação potencial do vírus”, disse a agência em seu site.