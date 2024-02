Um Biden confuso vagueia atrás do pódio, olhando para o chão enquanto o rei da Jordânia fala

Política

O presidente Biden parecia confuso enquanto andava de um lado para outro atrás do rei Abdullah II da Jordânia na segunda-feira, aparentemente sem saber onde se posicionaria antes dos comentários do rei.

Biden (81 anos) disse ao rei após recebê-lo na Casa Branca: “Vossa Majestade, para você”.

Enquanto Abdullah se preparava para fazer o seu discurso, o presidente vagueou por trás dele e por trás do pódio, olhando para o chão como se procurasse um marcador para o lugar certo para se posicionar.

Biden mudou-se entre duas posições diferentes antes de decidir qual foi a sua primeira escolha a princípio, à esquerda de Abdullah e em frente à bandeira da Jordânia.

A hesitação do presidente pareceu irritar o rei, que a certa altura olhou por cima do ombro esquerdo, esperando ver Biden, mas ele não estava lá.

“Você mudou de lado”, disse Biden, antes de passar para o lado esquerdo do rei agora sorridente.

Um adereço prepara uma caixa de maçãs para o rei Abdullah II da Jordânia (centro) enquanto ele e o presidente dos EUA, Joe Biden, fazem comentários durante uma conferência de imprensa em 12 de fevereiro de 2024 na Casa Branca. Chris Kleponis/Piscina/EPA-EFE/Shutterstock

O último episódio de confusão no palco de Biden ocorre dias depois que o conselheiro especial Robert Hoare optou por não recomendar acusações criminais contra o presidente relacionadas ao tratamento de documentos confidenciais da Casa Branca, em parte porque um júri pode ver Biden como um “velho com… Fraco memória.

Biden não conseguia se lembrar de seus anos como vice-presidente Barack Obama e de quando seu falecido filho, Beau Biden, morreu, de acordo com o relatório de Hoare.

A RNC Research, uma conta X administrada pelo Comitê Nacional Republicano, explorou o erro. Corte o vídeo Com a legenda: “Biden: O que eu faço? Para onde estou indo?”

O rei da Jordânia, Abdullah II, e o presidente dos EUA, Joe Biden, apertam as mãos após fazerem seus comentários após uma reunião na Casa Branca em Washington, DC, em 12 de fevereiro de 2024.

Chris Kleponis/UPI/Shutterstock

“O mundo está a rir-se dos Estados Unidos”, disse Andrew Giuliani, antigo funcionário da administração Trump e filho de um antigo presidente da Câmara de Nova Iorque. Escrito em XE compartilhe fotos do momento estranho.

“Não o julgue pela sua acuidade mental. Julgue-o pela sua capacidade de fazer as coisas, como ficar onde está a fita e fazer isso do lado direito do convidado”, brincou o apresentador de rádio e estrategista político Malik Abdul. Notado no X.

Steve Fleisch, jogador de golfe do PGA Champions Tour, estava entre vários

“Que vergonha. Isto é abuso de idosos”, acusou Flesch.

Algumas pessoas nas redes sociais defenderam Biden, dizendo que o incidente não foi tão alarmante.

“A idade de Biden é preocupante, mas está muito claro que ele está procurando a marca do chão para a foto da câmera”, disse o usuário do X Josh Fields Ele confirmou. “Eles geralmente colocam um pedaço de fita adesiva no chão. Fazem isso em filmes, peças de teatro, TV, impressão, etc. Já vi outras coisas da realidade, e esta não é uma delas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, fala após uma reunião na Casa Branca em Washington, DC, em 12 de fevereiro de 2024.

Chris Kleponis/UPI/Shutterstock

As pesquisas de opinião pública realizadas no ano passado mostraram consistentemente que a grande maioria dos eleitores está preocupada com a aptidão mental de Biden para ocupar o cargo.

atualmente, 86% dos americanos Eles acreditam que Biden é “muito velho” para ser presidente, de acordo com uma pesquisa ABC News/Ipsos realizada no domingo após a publicação do relatório Hoare – enquanto 62% disseram isso sobre o ex-presidente Donald Trump, 77, que está tentando concorrer. contra ele. Biden nas eleições de novembro.