Um bebê gorila quase morreu antes que um tratador o pegasse perto dele. Agora ele tem uma nova mãe adotiva

Brisbane, Austrália

CNN

–



Chad Staples, pai de quatro filhos e diretor do Mogo Wildlife Park, um pequeno zoológico particular na cidade de mesmo nome, na costa sudeste da Austrália, diz que criar bebês gorilas é, em muitos aspectos, semelhante a cuidar de um recém-nascido.

As semelhanças são impressionantes: “Mesmo apenas olhando nos olhos dele, é como se você estivesse olhando para um bebê recém-nascido e absorvendo o universo inteiro a cada piscar de olhos”, disse Staples à CNN sobre Caius, o pequeno gorila de olhos arregalados que ele criado desde o nascimento.

Durante os primeiros meses, Caius dormiu no quarto de Staples e foi alimentado regularmente com leite e trocado as fraldas por um tratador do zoológico – uma tarefa difícil de realizar em um primata muito mais forte que um bebê humano e capaz de agarrar com as mãos e os pés.

“Com o bebê, você só precisa lidar com algumas mãozinhas que podem ajudar, mas com o gorila, ele estava certo em tornar tudo muito difícil”, disse ele. “Eu apenas ri e disse para mim mesmo: ‘Oh, meu Deus’.”

À medida que envelhecia, Caius agarrava-se às costas do tratador enquanto eles visitavam o zoológico.

Então, na sexta-feira, Staples assistiu com admiração – mas principalmente com alívio – enquanto Caius, de 10 meses, compartilhava seu café da manhã composto de batata-doce e tomate com Ji Ann, uma gorila fêmea de 42 anos, sem parentesco com ele, que agora parecia feliz. os deveres parentais na casa dos gorilas no zoológico.

“Estou muito feliz em ver os dois juntos agora”, disse Staples. “Foi um passeio e tanto.”

Caius nasceu no Wildlife Park em outubro passado, filho de pais de primeira viagem, a mãe Kipensi, de 10 anos, e o pai Kisanee, de 17 anos, um enorme cão prateado pesando cerca de 220 kg (485 libras).

Os gorilas recém-nascidos são geralmente menores que os bebês humanos, e Caius parecia estar bem, pesando 2,2 kg (4,85 lb) – até que Caius, que era gigantesco em comparação com seu recém-nascido, tirou o bebê de sua mãe.

“Foi assustador porque você simplesmente se perguntava se ele faria algo estúpido”, disse Staples. “Na verdade, ele estava segurando o bebê com muita delicadeza. Mas, você sabe, Caius pesava pouco mais de 2kg… então é uma enorme diferença de tamanho.”

Durante 14 horas, a equipe do zoológico tentou persuadir Kesaney a devolver o bebê – dando-lhe comida que precisava das duas mãos para segurar e movendo as fêmeas – Kepensi e sua mãe Kripa – para diferentes áreas da casa do gorila para ele seguir. E coloque o bebê no chão.

“Nunca saberemos por quê, mas gosto de pensar que talvez papai tenha tentado intervir porque viu que algo estava errado com mamãe”, disse Staples.

Kippense não conseguiu passar a placenta, o que era uma preocupação para os veterinários preocupados com o risco de infecção, e ela não pediu ao seu parceiro para devolver o bebê, como Staples disse que seria de se esperar que ela fizesse na natureza.

Eventualmente, Keysaney colocou o bebê de lado e a equipe do zoológico correu para agarrá-lo. A essa altura, o bebê estava com fome, então eles o alimentaram com mamadeira e tentaram levá-lo de volta para a mãe e a avó no dia seguinte.

“Eles simplesmente foram até ele, olharam para ele e foram embora”, disse Staples. “Então eles começaram a procurar comida e ficaram meio interessados, mas não tão interessados ​​quanto esperávamos.”

A equipe do zoológico pretendia alimentá-lo e tentar novamente, mas quando Staples o pegou, ele disse, “seu comportamento mudou”.

“Ele havia perdido a cor e parecia muito opaco, então nós o levamos às pressas para o prédio do veterinário e ele começou a desmaiar muito rápido.”

Caius, que tinha apenas um dia de vida, foi diagnosticado com pneumonia séptica.

“Ele caiu umas seis vezes, onde basicamente foi revivido e, você sabe, injeções de adrenalina e todas essas coisas para fazer seu corpinho funcionar novamente”, disse Staples.

“Os veterinários estavam falando sobre a eutanásia. Os médicos estavam falando sobre talvez ele não conseguiria passar a noite.

Então Staples ficou acordado a noite toda com o pequeno gorila dormindo em seu peito.

“Isso foi o que lhe deu mais alívio e ele foi realmente capaz de controlar a frequência cardíaca e a respiração, apenas com contato pele a pele e sentindo os batimentos cardíacos como fazia com sua mãe.”

Então Caius começou a melhorar e a crescer.

As fraldas foram abandonadas quando começaram a sair mais, e então veio a introdução dos demais funcionários do zoológico, para que Caius não se vinculasse muito ao seu cuidador principal.

Caius saiu da casa dos Staples, dentro do zoológico, e foi para o recinto dos gorilas, em um celeiro ao lado de sua nova mãe adotiva, J. Ann.

O objetivo era fazer com que os dois interagissem o suficiente para que eventualmente compartilhassem uma lata. Mas o reassentamento de bebês gorilas traz enormes riscos.

Seu maior medo? “Os gorilas vão matá-lo. Porque isto aconteceu com gorilas e chimpanzés em todo o mundo”, disse Staples.

Dois dias depois, esses temores foram dissipados quando G-Anne assumiu seu novo papel.

“Ela é uma garota linda e sempre dá sinais de que quer isso tanto quanto nós”, disse ele. “Não estou mais preocupado com isso. Você sabe, está sempre na sua cabeça. Quer saber e se? Mas não é a mesma coisa.”

Por enquanto, o casal vai passar algum tempo junto antes que Caius esteja pronto para fazer sua estreia pública no zoológico, que também abriga girafas, zebras, leões, tigres e lêmures.

Staples diz que Kaius parece reconhecê-lo e espera que a conexão continue.

“Assim que me aproximo dele, ele enfia o rosto no meu rosto e respira fundo e respira fundo, e segura com força, você sabe, e tenta beijar, e todas aquelas coisas doces”, disse Staples.

“Espero que haja uma ligação com a vida dele. Será muito especial.”