Um adolescente que perdeu sua bicicleta de US$ 12 mil enquanto viajava da Europa encontrou sua bicicleta no aeroporto com uma AirTag, mas diz que a United e a Brussels Airlines não o ajudarão a recuperá-la.

Um ciclista de 16 anos localizou sua bicicleta usando um Apple AirTag.

No entanto, seu pai disse que eles ficaram angustiados depois de tentarem convencer as companhias aéreas a devolvê-la.

Uma mulher no aeroporto onde ele estava ajudou a levá-lo para casa.

Um ciclista de 16 anos que encontrou remotamente uma bicicleta de US$ 12 mil que perdeu durante uma viagem da Europa disse que ele e sua família estavam frustrados ao tentar recuperá-la.

Luke Barnett e seu filho Gray, ciclista do Programa de Desenvolvimento Júnior da EF Pro Cycling Team, Ele falou com a CNN Sobre como depois que ele voltou da Europa – onde correu durante o verão – a bicicleta de Gray não estava mais com ele.

No entanto, usando um Apple AirTag, o filho encontrou rapidamente a sua bicicleta no aeroporto de Bruxelas, onde Gray embarcou num voo de ligação. Isso começou por dias conversando com as duas companhias aéreas com as quais ele viajou – United e Bruxelas – que Barnett disse não terem ajudado em seus pedidos.

“Eu estava tipo, ‘Eu só preciso de alguém que se importe o suficiente para levar 15 minutos para ir até lá e pegar a bolsa’”, disse Barnett à CNN.

Frustrado com a falta de progresso e trabalhando para estabelecer um prazo de 10 dias para que a bagagem estivesse disponível para retirada, Barnett postou sua história no X. Ele até registrou uma reclamação no Departamento de Transportes dos EUA. No entanto, disse ele à CNN, não houve movimento para encontrar a bicicleta – até que decidiu contactar o aeroporto de Bruxelas.

Foi quando a família Barnett disse à CNN que, após várias tentativas fracassadas, finalmente conseguiram entrar em contato com alguém – uma mulher chamada Ella Dollinschi, agente de atendimento ao cliente no Aeroporto de Bruxelas. Ela localizou a bicicleta usando o Apple AirTag e a enviou em uma viagem de volta para Greenville, Carolina do Sul, informou a CNN.

“Trabalhamos com o Sr. Barnett para redirecionar sua bicicleta para o Aeroporto Internacional de Greenville-Spartanburg assim que a outra companhia aérea nos deu”, disse a United Airlines em comunicado ao Insider. “Pedimos desculpas ao Sr. Barnett pelo atraso e fornecemos créditos de viagem para usar em uma viagem futura.”

O filho finalmente recuperou sua bicicleta, necessária para continuar treinando para “um evento em Vermont em duas semanas”, disse Barnett.

“Eu só precisava de alguém que se importasse comigo e finalmente encontrei alguém que se importasse comigo”, disse Barnett à CNN.

A Brussels Airlines não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Insider.

