Últimas notícias sobre aposentadoria de Tom Brady: atualizações ao vivo

Brady foi cercado por membros da mídia depois que os Falcons derrotaram o Super Bowl em 2017. crédito… Timóteo A. Clary/AFP – Getty Images

No fim de semana que antecedeu a aposentadoria oficial de Tom Brady, as especulações sobre sua saída do futebol aumentaram com relatos conflitantes e ambíguos sobre seus planos, levando sua equipe a dizer que ele não havia sido informado da saída e que seu agente e pai sustentam que nenhuma decisão tem sido feito. Faça.

O próprio Brady Atenuou a ideia de uma decisão iminente na noite de segunda-feira, dizendo em sua mensagem “Vamos!” Podcast com Jim Gray que ele ainda está passando pelo processo de decisão. “Quando chegar a hora, estarei pronto para tomar uma decisão de uma forma ou de outra”, disse ele.

Adam Schefter da ESPN Jeff Darlington informou pela primeira vez que Brady se aposentará por volta das 14h30 ET de sábado, citando “várias fontes”. A marca de estilo de vida de Brady, TB12, apareceu para confirmar a notícia no Twitter minutos depois, mas depois deletou o post que o lembrava de sua carreira.

No momento da publicação, um representante dos Buccaneers disse que não conseguiu confirmar a aposentadoria de Brady. Treinador da equipe Bruce Aryan, Ele disse ao Tampa Bay Times Que Brady não informou a organização de seus planos de aposentadoria. O porta-voz da liga, Brian McCarthy, disse que a NFL não foi formalmente notificada da aposentadoria, apesar das notícias terem sido divulgadas pelo NFL.com e amplamente cobertas pelas contas de mídia social da liga.

O agente de Brady, Don Yee, disse que o próprio Brady seria “a única pessoa a expressar seus planos com total precisão”. Yi acrescentou: “Ele conhece as realidades do negócio do futebol e do calendário de planejamento, assim como todos os outros, então isso deve acontecer em breve”.

Bian Yi tentou pausar a comoção, possivelmente permitindo que Brady anunciasse seus planos futuros em seus próprios termos, mas o ciclo de notícias já era turbulento. 16:00 hora do leste, Mike Silver reportou à Bally Sports Que Brady ligou para o Gerente Geral de Hacking Jason Licht para lhe dizer que não havia tomado uma decisão final sobre a aposentadoria. Estação de notícias KRON da região do Golfo Seguiu-se um relatório, citando o pai de Brady, Tom Brady Sr., dizendo que seu filho não se aposentaria.

A ESPN disse em um comunicado que apoia os relatórios de Schefter e Darlington, e Schefter reiterou essa posição no ar mais tarde durante uma aparição na rede durante seu intervalo de basquete universitário.