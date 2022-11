Últimas notícias da guerra entre a Rússia e a Ucrânia: atualizações ao vivo

No rescaldo de um ataque de míssil russo mortal em Vinnitsa, na Ucrânia, em julho. atribuída a ele… Ephraim Lukatsky / Associated Press

Pelo menos 437 crianças estão entre os mais de 8.300 civis mortos na Ucrânia desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala em fevereiro, disse o procurador-geral da Ucrânia no sábado, em um novo cálculo sombrio do número de vítimas da guerra.

Além do número de mortos, mais de 11.000 civis ficaram feridos no conflito, disse Andriy Kostin, promotor-chefe da Ucrânia. Mas ele acrescentou que os números reais provavelmente serão muito maiores, em parte porque as autoridades da capital, Kyiv, não têm acesso a dados sobre áreas no sul e no leste do país que foram ocupadas por forças russas.

Em um relatório publicado em 14 de novembro, o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse que 408 crianças estavam entre as 6.557 pessoas mortas desde o início da invasão e outras 750 estavam entre os 10.074 feridos, embora também dissesse que os números reais eram “certamente mais alto.” ” que isso dados Mostrou que março foi o mês mais sangrento do conflito.

Mísseis russos disparados de posições de artilharia perto das linhas de frente ou em distâncias mais longas em vilas e cidades causaram a maior parte das baixas civis. As crianças também estão entre as vítimas de alguns dos piores massacres de civis no conflito, incluindo um ataque de míssil contra um Plataforma ferroviária na cidade de Kramatorsk, região de Donetsk, em abril, em que mais de 50 pessoas foram mortas, e um atentado contra comboio civil na região de Zaporizhzhia em setembro, quando pelo menos 30 pessoas morreram. Em ambos os casos, os civis tentavam fugir dos combates.

Em uma das vítimas mais pungentes da guerra, Lisa Dmitrieva, uma menina de quatro anos com síndrome de Down, morreu. feridas de estilhaços Em julho passado, depois que um míssil atingiu um shopping center na cidade de Vinnytsia, no centro da Ucrânia. Fotos de sua carruagem rosa e preta estavam caídas na rua Compartilhado em todo o mundo.

O governo ucraniano tem feito grandes esforços para documentar os crimes cometidos desde o início da invasão russa, com o objetivo de abrir processos judiciais. No total, as autoridades ucranianas registraram 45.000 crimes de guerra, disse Kostin.

Ele acrescentou que 216 pessoas foram notificadas por suspeita de envolvimento em crimes de guerra, incluindo 17 prisioneiros de guerra russos.

placa de Peritos jurídicos A ONU, nomeada pelas Nações Unidas, disse em setembro que soldados russos cometeram crimes de guerra na Ucrânia e crianças foram estupradas e torturadas.

Além dos ataques com mísseis, as autoridades ucranianas descobriram uma série de atrocidades em áreas – como Buka, um subúrbio ao norte da capital Kyiv; Izium na região de Kharkiv; E recentemente. A cidade de Kherson – da qual as forças russas foram forçadas a se retirar. Algumas das vítimas eram crianças.

As autoridades descobriram centros de detenção para adolescentes em Kherson e disseram que os jovens parecem ter sido torturados, de acordo com o Comissário de Direitos Humanos da Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets.

Havia uma área separada onde os adolescentes eram mantidos. Agora estamos determinando suas idades. “As pessoas estão testemunhando que alguns meninos parecem ter 14 anos”, disse Lubinets em um post no Facebook na sexta-feira, acrescentando que as autoridades acreditam que esta é a primeira vez que tal prática foi exposta.

Milhares de escolas foram consiste Com bombas e mísseis russos, com centenas destruídos. Em um exemplo de uso indevido de instalações infantis, Ole Sinhopov, chefe da administração regional em Kharkiv, disse no Telegram na sexta-feira que as forças russas colocaram minas em camas em jardins de infância na região. A alegação não pode ser verificada independentemente.