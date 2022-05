UE propõe proibição de importações de petróleo russo e remove Sberbank da Swift

Mas o plano imediatamente encontrou oposição de países da UE que buscavam um período de transição mais longo, incluindo a Hungria, que já havia oferecido um ano extra para desistir do petróleo russo.

“O período mais curto, deixamos claro sobre isso, nossas companhias de petróleo foram claras sobre isso, é de três a cinco anos”, disse o porta-voz do primeiro-ministro Viktor Orban, Zoltan Kovacs, à Eleni Geokos, da CNN.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse na quarta-feira que as medidas farão parte da sexta rodada de sanções contra a Rússia por sua invasão da Ucrânia.

“Agora estamos propondo um embargo ao petróleo russo”, disse ela em um discurso ao Parlamento Europeu. “Vamos ser claros: não será fácil. Mas simplesmente temos que trabalhar nisso. Vamos nos certificar de que estamos nos livrando gradualmente do petróleo russo de maneira ordenada, para dobrar a pressão sobre a Rússia, minimizando o impacto sobre nossas economias”.

Acrescentou que os fornecimentos de petróleo bruto serão eliminados dentro de seis meses e as importações de produtos petrolíferos refinados até o final de 2022.

As notícias da proposta impulsionaram os preços do petróleo bruto em cerca de 4%. O petróleo Brent, referência global, estava sendo negociado a cerca de US$ 109 por barril, enquanto os futuros de petróleo dos EUA ultrapassavam US$ 106 por barril às 12h30 ET.

Os preços do petróleo subiram cerca de 40% desde o início do ano, em meio a temores de que a invasão russa da Ucrânia possa levar a um choque de oferta, elevando a inflação e pressionando as economias europeias.

A Hungria disse que não poderia apoiar a proposta em sua forma atual porque estava preocupada com o que isso poderia significar para a segurança energética do país. Segundo a Agência Internacional de Energia, quase 60% de seu petróleo importado veio da Rússia em 2021.

“O núcleo da tomada de decisões na Europa é o consenso”, disse Kovacs. “Dissemos a Bruxelas e a todos os países europeus que, em nome da Hungria, isso não pode ser feito conforme necessário”.

A Reuters informou que a Eslováquia – que obteve 92 por cento de suas importações de petróleo da Rússia no ano passado – e a República Tcheca também buscaram períodos de transição mais longos do que os previstos no plano da União Europeia.

A Rússia é o segundo maior exportador mundial de petróleo bruto e, no ano passado, respondeu por cerca de 27% das importações de petróleo da União Européia. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália já proibiram as importações.

Essas sanções – e embargos de fato de algumas refinarias e comerciantes de petróleo europeus – atingiram os preços do petróleo russo. Seu petróleo de referência nos Urais agora está sendo negociado com um desconto de US$ 35 por barril para o Brent, em comparação com menos de US$ 1 antes da invasão.

Alguns clientes na Ásia estão comprando mais petróleo russo, mas não em quantidades suficientes para compensar a perda dos compradores ocidentais.

“A capacidade da Rússia de redirecionar todos os embarques indesejados do Ocidente para a Ásia é limitada, o que significa que, em caso de embargo, a Rússia terá que cortar ainda mais a produção porque não tem capacidade de armazenamento para volumes adicionais de petróleo bruto”, analistas da Rystad Energia escreveu. Relatório de pesquisa de segunda-feira.

A Agência Internacional de Energia estimou recentemente que o fornecimento de petróleo russo diminuirá em 1,5 milhão de barris por dia em abril, à medida que a demanda diminui, com essas perdas acelerando para 3 milhões de barris por dia este mês.

Mas o aumento dos preços globais do petróleo e do gás natural significa que Moscou continua a colher enormes somas de suas exportações de energia. Rystad estima que a Rússia arrecadará mais de US$ 180 bilhões em receita tributária de energia este ano – 45% a mais do que em 2021 – apesar dos cortes na produção de petróleo.

isolamento financeiro

Sberbank SBRCY Os países ocidentais continuam procurando outras maneiras de dificultar o financiamento de seu esforço de guerra pelo presidente russo, Vladimir Putin. Von der Leyen disse que a União Europeia está propondo a remoçãoe dois outros grandes bancos, da SWIFT, a rede segura utilizada por mais de 11.000 instituições financeiras para enviar mensagens e pagar ordens.

A Association for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, com sede na Bélgica, deve cumprir os regulamentos da União Europeia. Sem alternativa universalmente aceita, este é um encanamento essencial das finanças globais.

“Atingimos bancos que são sistemicamente importantes para o sistema financeiro russo e a capacidade de Putin de causar estragos”, disse von der Leyen. Isso reforçará o completo isolamento do setor financeiro russo do sistema mundial.”

Três grandes estações de rádio estatais russas também serão banidas das ondas de rádio europeias.

Anna Cuban e Julia Horowitz contribuíram para este artigo.