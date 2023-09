UE investiga ‘inundação’ de carros elétricos chineses e avalia tarifas

A União Europeia abre uma investigação anti-subsídios sobre carros elétricos chineses

Investigação por até 13 meses

A participação da China no mercado europeu de veículos elétricos atinge 8% este ano

BRUXELAS (Reuters) – A Comissão Europeia lançou uma investigação nesta quarta-feira sobre a possibilidade de impor tarifas punitivas para proteger os produtores da União Europeia das importações de carros elétricos chineses baratos que, segundo ela, se beneficiam de subsídios governamentais.

“Os mercados globais estão agora cheios de carros eléctricos baratos. Os seus preços estão artificialmente baixos devido aos enormes subsídios governamentais”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu discurso anual no parlamento do bloco, que muitos em Bruxelas vêem como uma promoção. Renomeado para um segundo mandato.

A Comissão terá até 13 meses para avaliar se deve impor tarifas mais elevadas do que o padrão da UE de 10% sobre os automóveis, no seu caso mais notório contra a China desde que uma investigação da UE sobre os painéis solares chineses evitou uma guerra comercial há uma década.

A investigação anti-subsídios abrange carros movidos a bateria da China, mas também inclui marcas não chinesas fabricadas lá, como Tesla (TSLA.O), Renault (RENA.PA) e BMW (BMWG.DE). Também é incomum porque foi introduzido pela própria Comissão Europeia, e não em resposta a uma reclamação da indústria.

A Câmara de Comércio Chinesa para a União Europeia disse estar profundamente preocupada e contrária ao lançamento da investigação e que a vantagem competitiva do sector não se devia aos subsídios. Ela instou a União Europeia a olhar objetivamente para os carros elétricos chineses.

As tensões entre a China e a União Europeia aumentaram, em parte devido às estreitas relações de Pequim com Moscovo após a invasão russa da Ucrânia. A União Europeia procura reduzir a sua dependência da segunda maior economia do mundo, especialmente no que diz respeito aos materiais e produtos necessários para a transição verde.

Os fabricantes de automóveis europeus perceberam que têm uma grande batalha pela frente para produzir carros eléctricos de baixo custo e anular a liderança da China no desenvolvimento de modelos mais baratos.

Os fabricantes chineses de veículos eléctricos, desde o líder de mercado BYD (002594.SZ) até aos rivais mais pequenos Xpeng (9868.HK) e Nio (9866.HK), estão a intensificar esforços para se expandirem no exterior à medida que a concorrência se intensifica a nível interno e o crescimento interno diminui. Dados da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros mostraram que as exportações de automóveis da China aumentaram 31% em Agosto.

A Comissão Europeia afirmou que a quota da China nos carros eléctricos vendidos na Europa aumentou para 8% e poderá atingir os 15% em 2025, referindo que os preços são normalmente 20% inferiores aos dos modelos fabricados na União Europeia. Os modelos chineses populares exportados para a Europa incluem o MG da SAIC e o Volvo da Geely.

As ações dos produtores chineses de veículos elétricos caíram após o anúncio da UE. As ações da BYD, que eram negociadas em alta de 4,5% antes da notícia, fecharam em queda de 2,8%, enquanto Nio caiu 1% e Xpeng caiu 2,5%.

As ações das montadoras europeias – Volkswagen (VOWG_p.DE), BMW, Mercedes-Benz (MBGn.DE) e Stellantis (STLAM.MI) – tiveram um breve impulso com as notícias, antes que muitos dos ganhos fossem apagados. Às 14h15 GMT, as ações da Volkswagen subiam 0,2 por cento, enquanto as ações da Stellantis caíam 0,2 por cento.

Engrenagens de moagem

O afluxo de carros eléctricos chineses mais baratos já levou alguns fabricantes de automóveis europeus a tomar medidas. A Renault anunciou em julho passado que pretende reduzir em 40% os custos de produção dos seus modelos elétricos.

Tal como outros fabricantes de automóveis eléctricos, também enfrenta uma pressão crescente da rival norte-americana Tesla, que reduziu os preços várias vezes este ano, apesar de isso ter corroído as suas margens.

Mas a associação automóvel alemã VDA disse que a UE deveria ter em conta a potencial reação negativa da China e concentrar-se na criação das condições necessárias para que os intervenientes europeus tenham sucesso – desde a redução dos preços da eletricidade até à redução dos obstáculos burocráticos.

A indústria automóvel alemã depende da China para uma grande percentagem das suas receitas de vendas e há muito que defende a manutenção das portas do comércio abertas.

Von der Leyen sublinhou a importância dos carros eléctricos para os ambiciosos objectivos ambientais da União Europeia.

“A Europa está aberta à concorrência. Não a uma corrida para o fundo do poço”, disse ela, observando que a União Europeia não quer repetir a experiência da indústria de painéis solares, que foi destruída pelas importações chinesas baratas.

“Este é o início de uma longa jornada”, disse a analista Simone Tagliapietra, da Bruegel Research. “Poderia eventualmente resultar, mas isto deve acontecer em paralelo com uma política industrial activa para garantir que a indústria da UE desenvolva rapidamente a sua competitividade.”

O apoio do governo chinês aos veículos eléctricos e híbridos atingiu 57 mil milhões de dólares entre 2016 e 2022, de acordo com a empresa de consultoria AlixPartners, ajudando a China a tornar-se o maior produtor mundial de veículos eléctricos e a ultrapassar o Japão como o maior exportador de veículos no primeiro trimestre deste ano.

A China pôs fim a um generoso esquema de subsídios de 11 anos para a compra de veículos eléctricos em 2022, mas algumas autoridades locais continuaram a oferecer ajuda ou reduções fiscais para atrair investimento, bem como apoio aos consumidores.

A investigação da UE está a investigar uma vasta gama de subsídios potencialmente injustos, desde os preços das matérias-primas e das baterias, até aos empréstimos preferenciais ou ao fornecimento de terrenos baratos.

O fundador da Nio alertou em abril que os fabricantes chineses de automóveis elétricos deveriam se preparar para a possibilidade de governos estrangeiros imporem políticas protecionistas.

Ele estimou que a sua empresa e as suas congéneres chinesas desfrutam de uma vantagem de custos de até 20% sobre rivais como a Tesla, graças ao controlo da China na cadeia de abastecimento e nas matérias-primas.

Em 2022, os produtores chineses beneficiaram dos preços das baterias de veículos eléctricos de 130 dólares por quilowatt-hora, contra um preço global de 151 dólares, disse Kingsmill Bond, director sénior da equipa de estratégia do Rocky Mountain Institute.

(Reportagem de Fu Yun Chee e Philip Blenkinsop – Reportagem de Mohammed para o Boletim Árabe) (Reportagem adicional de Kim Myung, Brenda Goh, Anne-Marie Rountree, Nick Carey, Kate Abnett e Victoria Waldersee) Edição de Gabriela Baczynska e Louise Heavens

