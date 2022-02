Ucrânia pediu doações de criptomoedas para combater a Rússia

Yarema Dokh, estrategista de comunicação que ajudou a criar a conta oficial do Twitter da Ucrânia em 2016, confirmou ao BuzzFeed News que o tweet e a carteira são um plano legítimo do governo. Ele disse acreditar que os fundos de criptomoedas iriam “eliminar o maior número possível de ocupantes russos”, mas não tinha certeza dos planos exatos de gastos do governo.

A Rússia começou Invasão em larga escala da Ucrânia Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira. Desde então, as forças russas entrei em Kievcolocando em perigo o seu governo democraticamente eleito.

No início, algumas pessoas, incluindo o fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, estavam preocupadas que o tweet pudesse ter sido de golpistas que invadiram a conta. Depois de ouvir o vice-primeiro-ministro, Buterin chilro Ele recebeu a confirmação, mas incentivou as pessoas a sempre terem cuidado ao enviar doações em criptomoeda.

Até agora, de acordo com o livro, a maior doação de 100ETH (~$278.000) veio de Deepak Thapliyal, CEO da Chain.com, uma empresa de tecnologia blockchain. “Quando percebi que o governo ucraniano havia solicitado doações na forma de criptomoedas, me senti compelido a fazer minha parte para ajudar”, disse Thapiel ao BuzzFeed News. “As doações de criptomoedas são virtualmente ilimitadas e quase instantâneas, então espero que o governo possa aproveitá-las o mais rápido possível para ajudar os necessitados”.

ONGs e grupos voluntários ucranianos têm um histórico de aceitação de bitcoin. O grupo voluntário Come Back Alive, que fornece suprimentos ao exército ucraniano, Pedido de doações Em criptomoedas desde 2018, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic. Em um relatório, a Elliptic Ele disse O governo e as ONGs receberam US$ 11 milhões em doações de criptomoedas desde a invasão Quinta-feira começou.

A nação está especialmente preparada para lidar com doações de criptomoedas. Esta queda, passou Legalização e regulamentação do Bitcoin e outras criptomoedas, tornando-se um dos poucos países que adotaram criptomoedas. Os baixos impostos da Ucrânia e o grande grupo de talentos tecnológicos tornaram a criptomoeda Centro.