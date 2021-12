UCLA sai do feriado devido aos protocolos COVID – NBC 7 San Diego

O UCLA Bruins não jogará na terça-feira no Holiday Bowl em Petco Park devido aos protocolos do COVID-19, anunciou a equipe no Twitter poucas horas antes do jogo com o North Carolina State.

A equipe não forneceu mais detalhes sobre o que a tirou do jogo, mas o diretor de atletismo da UCSD, Martin Garmond, disse em um comunicado: “A saúde e a segurança de nossos alunos sempre serão nossa estrela do norte.

O time de futebol da UCLA não pode participar do San Diego County Credit Union Holiday Bowl esta noite devido aos protocolos COVID-19 dos Bruins. pic.twitter.com/rHXEmGv9gl – UCLA Futebol (UCLAFootball) 28 de dezembro de 2021

“Estamos muito gratos ao Holiday Bowl, aos alunos, aos fãs, aos patrocinadores e ao povo de San Diego por seu apoio esta semana”, diz o comunicado. “Estamos profundamente desapontados com os nossos jovens no programa de futebol, que trabalharam tão arduamente por esta oportunidade. O meu coração está com eles”.

O estado da Carolina do Norte tuitou logo depois de twittar que Wolfpack estava “triste por não poder competir novamente nesta temporada.”

Eles disseram que acabam de ser informados de que naquela tarde o adversário desistiu da partida.

De coração partido por não poder competir novamente nesta temporada. Fomos informados há pouco que o nosso adversário não poderia jogar esta noite. – Futebol Estadual NC (PackFootball) 28 de dezembro de 2021

Com a retirada do time, os torcedores que ganharam ingressos para o jogo de terça-feira terão de volta os ingressos. Um comunicado da Petco Park disse que os detalhes da operação serão divulgados em breve.

“Embora estejamos desapontados que o jogo não acontecerá esta noite, estamos ansiosos para os futuros Holiday Bulls em Petco Park na cidade mais prestigiada da América”, disse o comunicado.

18 Wolfpack (9-3) e Bruins (8-4) estão prontos para competir em seu primeiro jogo de futebol no estádio de beisebol de San Diego, inaugurado no centro da cidade em 2004.

Milhares participaram do desfile anual de balões e da banda marcial pelo Embarcadero.

O Holiday Bowl, que assinou um contrato de cinco anos com os Padres depois que sua casa de 42 anos foi demolida para criar um novo estádio, não respondeu ao anúncio. Não há funcionários do Petco Park.

Ambas as equipes disseram que estavam seguindo protocolos mais rígidos de coronavírus antes do confronto.

Antes do jogo, o técnico do NC State Dave Doeren disse que seus jogadores estavam trabalhando para “proteger a missão”.

“A prevenção é o melhor remédio no momento”, disse Doreen. “Nossos rapazes já passaram por isso. Eles entendem como seguir os protocolos … para proteger a missão. Estamos aqui para tentar vencer o nosso décimo jogo. Isso aconteceu uma vez na história da escola. Há muito em jogo.

“Algumas das decisões que tomamos para tentar manter a saúde são muito importantes”, acrescentou o treinador. “São as decisões altruístas que nossos rapazes tomam para ter outra chance de tentar vencer as adversidades. Isso é mais ou menos o que acontece quando você assiste ao futebol universitário. Muitas pessoas ainda não terminaram. Então, esses dois times conseguiram . “

A NC State estava tentando terminar com vitórias de dois dígitos pela segunda vez na história da escola. Seu melhor resultado foi 11-3 em 2002, atrás do meio-campista Phillip Rivers.

Esta é uma história em evolução e será atualizada.