UAW se prepara para atacar as três montadoras de Detroit e rejeita propostas

13 de setembro (Reuters) – O sindicato está se preparando para entrar em greve contra as três montadoras de Detroit, um dia antes de os contratos de trabalho de quatro anos expirarem na noite de quinta-feira, disse o presidente do United Auto Workers (UAW), Sean Fine, nesta quarta-feira.

As três montadoras de Detroit ofereceram aumentos salariais de até 20% ao longo de quatro anos e meio, mas consideraram os aumentos insuficientes, disse Fine.

As greves coordenadas marcariam a primeira greve simultânea dos trabalhadores das três montadoras de Detroit e um dos maiores protestos trabalhistas industriais nos Estados Unidos nos últimos anos.

“Estamos fazendo progressos, mas continuamos muito distantes em nossas principais prioridades”, disse Fine em discurso no Facebook Live.

Fine disse que a Ford Motor Company propôs um aumento salarial de 20%, a General Motors 18% e a Stellantis, controladora da Chrysler, 17,5%. Isso representa menos de metade dos aumentos salariais de 40% que o sindicato pretendia – incluindo um aumento imediato de 20% após a ratificação do contrato e um aumento anual de 5%.

Fine delineou uma estratégia para “criar confusão” para as três montadoras de Detroit por meio de uma série de greves visando fábricas individuais dos EUA se um acordo não for alcançado.

A Reuters informou na terça-feira que o sindicato pode optar por fazer greve em fábricas de automóveis específicas se não conseguir fechar novos contratos que abranjam 146 mil trabalhadores automotivos americanos.

Uma greve do UAW que encerrasse três fábricas de Detroit poderia custar aos fabricantes de automóveis, fornecedores e trabalhadores mais de 5 mil milhões de dólares, de acordo com estimativas do Anderson Economic Group, com sede no Michigan, e poderia perturbar a rede mais ampla de fornecedores de automóveis.

Stellantis confirmou na quarta-feira que apresentou uma terceira oferta.

“Estamos aguardando a resposta a esta última oferta”, disse a empresa em um e-mail aos funcionários. “Nosso foco continua em negociar de boa fé para conseguir um acordo provisório sobre a mesa antes do prazo de amanhã.”

A Stellantis disse na semana passada que ofereceu aos trabalhadores horistas dos EUA um aumento salarial de 14,5% ao longo de quatro anos, enquanto a GM ofereceu aos trabalhadores um aumento salarial de 10% e dois pagamentos anuais adicionais de 3% ao longo de quatro anos. Stellantis na semana passada não forneceu pagamentos adicionais de montante fixo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, “encorajou as partes a permanecerem à mesa e trabalharem 24 horas por dia, 7 dias por semana, para chegar a um acordo ganha-ganha que mantenha os trabalhadores do UAW no centro de nosso futuro automotivo”, disse o conselheiro econômico da Casa Branca, Jared Bernstein, na quarta-feira.

Biden ligou para os principais executivos das três montadoras na semana passada “para encorajá-los a fazer mais ofertas futuras para permanecer à mesa”, acrescentou Bernstein.

A presidente da AFL-CIO, Liz Shuler, disse à Reuters que os trabalhadores da indústria automobilística não querem fazer greve “mas o farão se for necessário para chegar a um acordo justo”.

Schuler observou que houve mais de 200 ataques este ano nos Estados Unidos. “A razão é que a economia está falida”, disse ela, “e os trabalhadores estão fartos”.

O UAW e a GM se reunirão na quarta-feira para uma nova rodada de negociações, disseram as fontes.

Um Rally de Detroit está planejado

O UAW disse que está planejando um comício em Detroit na sexta-feira que incluirá Fine, o senador Bernie Sanders e outros membros do Congresso para coincidir com o primeiro dia de greves.

O UAW está inicialmente considerando atingir apenas algumas fábricas específicas para paralisações de trabalho nas três montadoras de Detroit, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto, acrescentando que o plano de greve pode mudar.

Visar fábricas estratégicas poderia rapidamente forçar as montadoras a interromper a produção nos EUA e poderia estender o tempo até que o fundo de greve de US$ 825 milhões do UAW se esgotasse.

O UAW inicialmente buscou um aumento salarial de 20% após a ratificação e quatro aumentos anuais de 5%, mas ofereceu reduzir esses aumentos para cerca de 36% no total, disseram três fontes à Reuters. O sindicato ainda busca um aumento geral de 40%, disse Fine. “Alcançamos 40% e essa é a nossa exigência”, disse Fine à CNBC.

Na semana passada, a Ford elevou sua oferta para um aumento salarial de 10% e pagamentos fixos, depois de oferecer um aumento salarial de 9% até 2027 e pagamentos fixos de 6%.

As reivindicações do sindicato incluem a restauração das pensões fixas para todos os trabalhadores, semanas de trabalho de 32 horas, um aumento adicional do custo de vida, bem como garantias de segurança no emprego e o fim da utilização de trabalhadores temporários.

Reportagem de David Shepardson. Editado por Christina Fincher, Nick Zieminski e Debba Babington

